У каждого пятого россиянина годовая премия уйдет на выплату долгов и кредитов

Я нашел ошибку
Главные новости:
В ПАО «ОДК-Кузнецов» состоится торжественное открытие нового масштабного производственного корпуса. 
В ПАО «ОДК-Кузнецов» состоится торжественное открытие нового масштабного производственного корпуса
Более 3,7 тысяч детей, находящихся в больницах Самарской области, получат подарки из «Коробки новогоднего счастья»
Более 3,7 тысяч детей, находящихся в больницах Самарской области, получат подарки из «Коробки новогоднего счастья»
Субъекты малого и среднего предпринимательства Самарской области получат новые налоговые льготы
Субъекты малого и среднего предпринимательства Самарской области получат новые налоговые льготы
В выходные в Самарской области пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД
В выходные в Самарской области пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД
Рисунок жительницы Самарской области станет новогодней открыткой
Рисунок жительницы Самарской области станет новогодней открыткой
Лифт с пассажиром сорвался и пролетел 13 этажей в Москве
Лифт с пассажиром сорвался и пролетел 13 этажей в Москве
Самарские спортсмены - призеры первенства мира по тайскому боксу
Самарские спортсмены - призеры первенства мира по тайскому боксу
В Самаре растет число выставленных на продажу малогабаритных новостроек
В Самаре растет число выставленных на продажу малогабаритных новостроек
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.57
-0.28
EUR 83.16
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ открывается выставка «Против течения»
«Единая Россия» проведет в регионах предновогодние акции
Музей имени Алабина приглашает самарцев на лекцию про импрессионистов и прерафаэлитов
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

У каждого пятого россиянина годовая премия уйдет на выплату долгов и кредитов

17 декабря 2021 10:26
153
У каждого пятого россиянина годовая премия уйдет на выплату долгов и кредитов

Смена приоритетов: в этом году «тринадцатую» зарплату чаще собираются копить, чем тратить на отпуск. Но чаще всего годовая премия идет на выплату кредитов и долгов.

Каждый пятый россиянин (20%) собирается потратить премию по итогам года на погашение кредитов и возвращение долгов. «Хочется войти в Новый год без финансовых обременений», «Любые свободные средства направляем на погашение ипотеки», — делятся опрошенные. Напротив, 12% собираются инвестировать «тринадцатую» зарплату или добавить ее к своим накоплениям. На путешествия и на семью потратятся по 11% респондентов. Каждый десятый (10%) планирует купить подарки родным и близким. На ремонт, благоустройство, покупку мебели и прочие крупные бытовые потребности направят средства 7% россиян. 6% потратят премию на текущие нужды — покупку продуктов, детских вещей, оплату жилищно-коммунальных услуг. По 3% опрошенных пустят деньги на свое обучение и на себя лично. Покупку гаджета запланировали 2%, бытовой техники и деликатесов к праздникам — по 1%. Другие планы на премию у 9% россиян: они направят средства на благотворительность, лечение, покупку машины, одежды, спортинвентаря и т.д.

Инвестируют «тринадцатую» зарплату и тратят ее на семью чаще мужчины. Тех, кто вкладывает годовой бонус в путешествия, подарки и себя, больше среди женщин.

По сравнению с прошлым годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, стало больше россиян, которые собираются направить «тринадцатую» зарплату на оплату кредитов и возвращение долгов. Кроме того, респонденты стали чаще откладывать премию или инвестировать ее, тратить на семью и текущие нужды. Напротив, число тех, кто собирается потратить годовые бонусы на путешествие, подарки, ремонт, обучение и вкусности несколько снизилось.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, ожидающего получения премии по итогам года.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 382
  • Время проведения: 1—15 декабря 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, ожидающее получения «тринадцатой» зарплаты/премии по итогам года
  • Размер выборки: 1600 респондентов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Субъекты малого и среднего предпринимательства Самарской области получат новые налоговые льготы
17 декабря 2021  13:20
Субъекты малого и среднего предпринимательства Самарской области получат новые налоговые льготы
27
Самарская область и Республика Уганда будут развивать сотрудничество в сфере образования и туризма
17 декабря 2021  09:54
Самарская область и Республика Уганда будут развивать сотрудничество в сфере образования и туризма
163
Вопрос обеспечения правопорядка и безопасности жителей региона в период новогодних праздников – один из ключевых.
16 декабря 2021  20:09
Дмитрий Азаров провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперштаба 
471
Завершая церемонию награждения, Дмитрий Азаров отметил, что все участники сегодняшней встречи вносят огромный вклад в то, чтобы Самарская земля процветала.
16 декабря 2021  19:27
Дмитрий Азаров вручил государственные награды жителям Самарской области
481
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
16 декабря 2021  18:17
В Правительстве СО обсудили обеспечение безопасности во время предстоящих новогодних праздников
505
Весь список