У каждого четвертого работника Самарской области случался служебный роман

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По данным опроса Службы исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, у каждого четвертого работника Самарской области случался роман с коллегой.

С точки зрения профессиональной принадлежности наиболее склонными к служебным романам оказались представители туристической и гостинично-ресторанной сфер, профобласти «Высший менеджмент», специалисты HR-сферы. И наоборот – реже всего любовную связь с коллегами заводят представители научно-образовательной сферы и рабочий персонал.

Больше половины респондентов Самарской области отметили, что служебный роман у них случался единожды, 42% заявили, что это случалось несколько раз. Половина (52%) работников уверяют, что в то время, когда у них был роман с коллегой они работали в одном отделе, 48% - в разных.

По данным исследования, в половине случаев служебные романы у работников Самарской области заканчивались расставанием, а 21% опрошенных отметили, что после флирта на работе поженились. Для некоторых близкие отношения на работе закончились куда более плачевными последствиями – увольнением по собственному желанию (23%).

«Не все работодатели относятся лояльно к служебным романам своих сотрудников. Так 7% работников Самарской области отметили, что в их компаниях действует запрет на романтические отношения между сотрудниками-коллегами. 13% заявили, что у них на работе нельзя заводить отношения между руководством и подчинёнными», – комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.