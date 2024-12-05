У интеллектуальной транспортной системы Самарской области появятся новые способности

Я нашел ошибку
Главные новости:
Во время беременности важно полностью отказаться от сигарет, включая облегченные и электронные, которые содержат различные токсичные добавки.
Самарский врач рассказала о вреде курения во время беременности
Тольяттинка потеряла банковскую карту, а через некоторое время на телефон пришли уведомления об оплате покупок, которые она не совершала. 
Полицейские региона устанавливают личность и местонахождение подозреваемого в краже денег с карты
Водитель легкового автомобиля госпитализирован.
Грузовик Volvo подмял автомобиль Niva на Южном шоссе Самары
Благодарность бойцов.
Волонтеры самарского Росреестра постоянно помогают своим землякам, выполняющим воинский долг на СВО
В Саратове запретили вырубать елки для продажи на Новый год
В Саратове запретили вырубать елки для продажи на Новый год
В России намерены не допустить роста цен на авиабилеты
В России намерены не допустить роста цен на авиабилеты
В Самаре ночью тушили пожар в многоэтажке на улице Георгия Димитрова
В Самаре ночью тушили пожар в многоэтажке на улице Георгия Димитрова
В Госдуме предложили ужесточить наказание для автоподставщиков
В Госдуме предложили ужесточить наказание для автоподставщиков
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 104.24
-1.95
EUR 110.2
-1.82
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«ЗИМ Галерея»: выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о феномене текстильного искусства
Заключительная лекция цикла «История советской комедии в трех лицах» пройдет в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

У интеллектуальной транспортной системы Самарской области появятся новые способности

5 декабря 2024 12:33
159
У интеллектуальной транспортной системы Самарской области появятся новые способности

Интеллектуальная транспортная система Самарской области должна стать максимально приближенной к потребностям региона в сфере дорожной и транспортной деятельности. Такую задачу поставил на ближайшую перспективу министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов. 

Внедрение ИТС в регионе начато в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Возможности системы позволяют использовать инновационные разработки для моделирования транспортных систем, регулирования транспортных потоков,   а также повысить уровень взаимодействия участников дорожного движения.

Министерством транспорта РФ были разработаны для регионов типовые задачи и этапы внедрения ИТС до 2027 года с учетом федерального софинансирования. В настоящее время благодаря дорожному нацпроекту в Самарской области создан центр обработки данных для автоматизации управления дорожным движением, а также центры диспетчеризации региональных дорог и улично-дорожной сети Самары и Тольятти.

Светофорные объекты в Самаре, Тольятти и на дорогах регионального значения оборудованы дорожными контролерами, позволяющими гибко регулировать работу перекрестка, и детекторами, передающими данные об интенсивности автомобильного движения, средней скорости и уровне загрузки дорог.  Кроме того, в система регулирует работу пунктов весогабаритного контроля, дорожных метеостанций, комплексов автоматической фиксации административных правонарушений.  

Существующие подсистемы и оборудование позволили Самарской области улучшить эффективность организации дорожного движения, повысить сохранность автомобильных дорог, а также гибко реализовывать мероприятия по оптимизации движения транспортных потоков.

По словам главы областного минтранса Сергея Карпова, в 2025 году этапность внедрения Интеллектуальной транспортной системы необходимо скорректировать с учетом необходимости выполнения первоочередных задач развития региона, одна из которых внедрение стратегии развития общественного транспорта.

Об этом он сообщил 3 декабря на рабочем совещании по вопросу развития ИТС в регионе с учетом возможностей применения технологических решений, на котором присутствовали ведущие компании страны, разрабатывающие соответствующий софт и индивидуальные проекты для регионов.

«У Самарской области нет времени ждать исполнения федеральной программы, чтобы потом заниматься развитием системы, нужно делать это уже сейчас, параллельно. Мы начинаем транспортную реформу – это одна из приоритетных задач, поставленная главой региона. Для ее реализации нам необходимо уже сейчас внедрить в ИТС целый ряд вспомогательных функций, в том числе возможность обеспечения приоритета общественного транспорта с помощью регулирования транспортных потоков. Для этого планируется создать центр мониторинга и управления общественным транспортом», - подчеркнул Сергей Карпов.

Также в числе приоритетов министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области назвал увеличение зоны покрытия ИТС,  внедрение системы виденаблюдения, обеспечение эффективной работы метеомониторинга, в том числе для отслеживания температурных перепадов, реструктуризацию парковочных пространств в Самаре и Тольятти и установку дополнительных пунктов весового контроля.

Свои предложения по реализации озвученных задач профильные компании должны направить в министерство в ближайшее время, на основе них будет разработана программа, поэтапно обеспечивающая работу ИТС с учетом особенностей и нужд региона.

 

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем добровольца
5 декабря 2024  11:00
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем добровольца
175
Бывшего мусорного оператора Самарской области оштрафовали на 100 миллионов за картельный сговор
4 декабря 2024  13:10
Бывшего мусорного оператора Самарской области оштрафовали на 100 миллионов за картельный сговор
678
парки Самары начали подготавливать к Новому году
4 декабря 2024  10:16
Парки Самары начали подготавливать к Новому году
312
Перед заседанием СГД он в больнице навестил семиклассника, который накануне пострадал в результате школьного конфликта.
3 декабря 2024  18:19
Вячеслав Федорищев поднял вопрос миграционной политики на заседании Самарской Губдумы
567
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня Неизвестного солдата
3 декабря 2024  14:00
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня Неизвестного солдата
564
Весь список