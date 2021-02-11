У геноцида нет срока давности – жители и гости Самарской области знакомятся с архивными документами уникальной всероссийской выставки

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В 65 регионах нашей страны в эти дни работает уникальная всероссийская выставка архивных документов «Без срока давности» о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории. В Доме офицеров Самарского гарнизона жители и гости областной столицы смогут посетить её до 23 февраля включительно.

В первые дни работы с выставкой уже ознакомились представители вузов, ссузов, сотрудники архивов, юнармейцы, студенческо-поисковые отряды, молодое казачество, кадеты.

Значимость выставки подчеркнула председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по делам молодёжи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева: «Поисковое движение России многие годы занимается увековечением памяти погибших при защите Отечества. Но периодически к нам обращались граждане нашей страны с просьбой поработать на местах массовой гибели гражданского населения, пострадавшего от рук нацистов в ходе оккупации. Занимаясь этой темой, общаясь с молодёжью, мы обратили внимание на то, как мало молодые граждане нашей страны знают о преступлениях нацистов и практически ничего не знают о программе закрепления господства Третьего рейха в Восточной Европе под названием «Генеральный план Ост», который подразумевал геноцид нашего народа во время оккупации и после захвата Советского Союза. Мы подготовили проект, обратились к Президенту нашей страны и получили поддержку. Появился проект «Без срока давности».

В общей сложности в рамках проекта только на региональном уровне выявлено и систематизировано около 7000 архивных документов – свидетельств преступлений нацистов и их пособников на оккупированной территории. Каждый из документов – это приговор нацистам, приговор оккупантам, творившим зло на нашей земле. К работе были подключены 47 архивных учреждений, 370 сотрудников, 66 историков – специалистов региональных государственных архивов и региональных отделений Российского исторического общества, учёные-историки ведущих российских вузов.

«Поисковые работы – это важная составная часть проекта, и одним из итогов стала возможность проведения суда в Новгородской области – Солецкий районный суд в прошлом году впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами по факту расправ в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942–1943 годах. Выставка архивных документов – это ещё один вклад проекта «Без срока давности» в эту тему. Для нас важно не просто зафиксировать юридический факт геноцида, для нас важно, чтобы как можно больше граждан познакомились с этими архивными документами. И не только знали о них, но и сформировали убеждение, неприятие нацизма и того, что он творил на нашей земле».

Карательные операции и массовое уничтожение мирного населения, пытка голодом и создание несовместимых с жизнью условий существования, преступления против детства, принудительные работы и угон мирного населения в Германию, уничтожение граждан, находящихся в больницах и других медицинских учреждениях, – преступления, освещённые на выставке, охватывают все регионы, оккупированные в годы войны и испытавшие на себе политику геноцида советского народа.

Представленные на выставке архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина в год Памяти и Славы. Они подтверждают и раскрывают тезис о том, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план – истребить и поработить население нашей страны, истощить её ресурсы.

Дата открытия выставки – 8 февраля – не случайна! Именно в этот день 75 лет назад, 8 февраля 1946 года, была произнесена вступительная речь Главного обвинителя от СССР Романа Андреевича Руденко на Международном военном трибунале в Нюрнберге. В его выступлении впервые был озвучен весь масштаб зверства нацистских преступников на оккупированной территории СССР. Именно из этой речи мир впервые узнал о преступлениях нацистов против мирного населения на советской территории. Приведённые факты легли в основу обвинительного приговора Нюрнбергского трибунала.