128

У актера Ивана Краско случился инсульт, его госпитализировали. Об этом РБК рассказал директор актера Вячеслав Смородинов.



«Ему сделали кардиограмму, измерили давление. Врач сказал: «с этим не шутят. Это инсульт». Вызвали скорую, он сейчас в реанимации больницы имени Алмазова», — сказал Смородинов.



Директор рассказал, что несколько дней назад актеру стало плохо, «почувствовал резкий «удар» в голову, в глазах потемнело, сильно отяжелела нога, почувствовал слабость». Тогда актер не придал этому значение, однако 25 августа бывшая жена Краско Наталья сообщила, что актеру стало «очень плохо».



«Она позвонила к врачу, записала его в поликлинику. Я его забрал с дачи, довел до машины — он еле-шел, его качало. Он еле поднялся к врачу», — рассказал Смородинов.

Фото: Роман Пименов / ТАСС / "Известия"

