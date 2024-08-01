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У 48% жителей Самарской области за последний год ухудшилось эмоциональное состояние

1 августа 2024 10:11
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У 48% жителей Самарской области за последний год ухудшилось эмоциональное состояние

Служба исследований hh.ru, на основе данных, полученных в ходе опроса выяснила, что работающие местные жители стали хуже оценивать свое эмоциональное состояние и чаще всего в этом опрошенные винят руководство своих копаний, атмосферу в коллективе и чувство неуверенности в завтрашнем дне.

Опрос hh.ru выявил интересные тенденции, которые прослеживаются в настроениях работающих жителей Самарской области последние годы. Так, в среднем работающие жители региона оценивают свое психологическое состояние менее чем на 2,6 из 5 баллов. Лучше остальных настроены жители Кемерово (3,2). Интересно, что релоканты, живущие за пределами РФ и прошедшие опрос, указывают свое психологическое состояние на 3,3 балла.

Ухудшение своего эмоционального фона за последний год отметили 48% опрошенных жителей региона. Еще 22% сказали, что ничего не изменилось. А 30% отметили улучшение психологической составляющей. Интересно, что релоканты чаще других отмечают улучшение своих эмоций (44% против 30% среди живущих в РФ).

В разрезе профессий чаще других жалуются на падение эмоционального фона врачи и младший мед. персонал (сразу 51% представителей этой сферы). А вот об улучшении психологического состояния больше других говорят работники автосферы, маркетологи и рабочие.

На эмоциональное состояние работников среди прочего влияет стресс, который, по их мнению, в большинстве случаев вызывает их руководство – об этом заявили сразу 48% респондентов. Также опрошенные винят в стрессе негативную атмосферу в коллективе (42%). На третьем месте оказалось ощущение неуверенности в завтрашнем дне – этот стрессовый фактор указали 37% опрошенных. Близко к нему стоит объём работы – из-за него стрессуют еще 34%.

Интересно, что руководство как основную причину стресса на работе опрошенные стали упоминать на 18% чаще по сравнению с показателями этого же опроса в 2022 году. А стресс из-за роста объёмов задач на работе стал упоминаться на 12% чаще. Негативная атмосфера в коллективе стала давить на людей на 16% больше за год. А вот новости и социально-политический контекст, наоборот, стал влиять на людей меньше: респонденты на 9% меньше по сравнению с 2022 годом стали указывать, что стрессуют из-за новостной повестки. 

Теги: Опрос

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