У 23% самарцев есть подработка
Россия вошла в топ-5 стран с самыми низкими ценами на куриные яйца
Вокально-поэтическая группа «Хорошее настроение» Самарского Дворца ветеранов (https://t.me/SamDvoretsVeteranov) ждёт новых участников
Делегация Самарской области принимает участие в форуме «Креативный код. Россия»
Производитель углекислотного оборудования из Самарской области вошел в число лучших экспортеров России
В Госдуме захотели законодательно ограничить число собак и кошек, содержащихся в квартире
Вильфанд: предстоящая зима будет холоднее прошлой
Минпросвещения определило сроки получения начального образования в РФ
У 23% самарцев есть подработка

10 октября 2025
В опросе  SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные жители города.

23% работающих сообщили о наличии подработки. Еще 53% самарцев пока не имеют дополнительного источника дохода, но хотели бы найти его. Не интересуются подработками 24% респондентов.


Мужчины несколько чаще женщин имеют подработку (26 и 20% соответственно). Горожане в возрасте от 35 до 45 лет рассказывали о дополнительном месте работы чаще тех, кто старше, и тех, кто моложе (30%).

Интересен тот факт, что доля имеющих подработку увеличивается с ростом уровня доходов опрошенных: 18% среди респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей и 25% среди зарабатывающих более 100 тысяч.

Среди горожан на удаленке подрабатывающих больше, чем среди тех, кто ходит на работу (25% против 21% соответственно).

6 из 10 внешних совместителей тратят на подработку менее 10 часов в неделю. Еще 28% уделяют дополнительной работе от 10 до 20 часов, а 12% — более 20 часов в неделю. Сегодня удаленные сотрудники тратят на подработку меньше времени: 66% работают до 10 часов в неделю против 56% среди тех, кто ходит в офис.


Что касается финансовой значимости, 30% респондентов подработка приносит менее 10% общего дохода, 42% горожан — от 10 до 30% дохода, 18% — от 30 до 50% дохода, 10% — более половины дохода. Причем респондентам на удаленке подработка чаще обеспечивает бо́льшую долю доходов, чем работающим на территории работодателя.

Время проведения: 1—8 октября 2025 года

