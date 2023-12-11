Тюбинг предложили оставить лишь в парках аттракционов

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Любителей кататься на ватрушках хотят обезопасить от серьезных травм.



На чем только дети и взрослые не катаются зимой с горок: на санках, картонках, ледянках, портфелях, а еще на тюбингах, они же — ватрушки. Вот они и считаются самыми опасными — новостей о травмах при катании на них не перечесть, и такая ситуация каждый год. Изменить положение дел предложила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. О своей инициативе она рассказала «Парламентской газете».



Зима только началась, а сообщений о травмах после катания на тюбингах — не счесть. Только в Чувашии в начале декабря пострадали пятеро детей. Диагнозы впечатляют: разрыв печени, травмы лица, перелом бедра. В Ленинградской области третьеклассница, лихо спускаясь с горки на ватрушке, врезалась в дерево и получила закрытую черепно-мозговую травму. Еще один школяр по той же причине сломал три ребра, получил травму грудного отдела позвоночника и сотрясение мозга.

Десятилетний мальчик оказался в больнице после катания на ватрушке и в Омске. Ребенок врезался в дерево и сломал ногу.

Серьезная операция после зимних забав понадобилась и подросткам из Московской области. У 14-летнего пациента диагностировали перелом бедра, а у его 13-летнего товарища по несчастью — плечевой кости.

«Ужасами тюбинга» назвала эту ситуацию Татьяна Буцкая. По ее мнению, мириться с таким положением дел нельзя. Поэтому она решила в ближайшее время отправить обращение в Росстандарт с просьбой урегулировать эксплуатацию тюбингов, а также запросить в Минздраве статистику травм на аттракционах и тюбингах.

Она предложила сделать катание на тюбингах составляющей аттракционов. Это будет определенное место, где можно будет безопасно прокатиться, поделилась идеей с «Парламентской газетой» Буцкая.

«Катаются и на санках, и на тюбингах. Казалось бы, все это средства для зимних забав, но они разные. Если санки управляемы, с них можно соскочить, их можно притормозить, то тюбинги абсолютно неуправляемы. Отсюда и все катастрофы, еще зима не успела начаться, а случаи травм у детей, да и взрослых — каждый день», — пояснила депутат.

Это абсолютно неуправляемый снаряд, и если ребенок катается на ватрушке, то нужно быть готовым к самым негативным сценариям. Вопрос только в количестве и степени тяжести травм, которые он может получить, согласен и депутат Госдумы, экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев. По его мнению, если взрослый может хоть как-то повлиять на траекторию, то ребенок — никак. «Не помогут никакие ремни безопасности, привязывать нельзя, это опасно, да и сгруппироваться ребенок просто не сможет», — уверен именитый спортсмен.

Чтобы безопасно прокатить свое чадо на этом приспособлении, нужна прямая или очень пологая недлинная трасса без препятствий в виде деревьев, дороги, других катающихся, считает Валуев.



Ватрушки — это бич и для детей, и для врачей. А катание на них должно быть только под наблюдением взрослых, уверен главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава, президент НИИ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера, академик Алексей Баиндурашвили. «Родители должны понимать, что это серьезная опасность. Это очень агрессивная игрушка. Если ребенок вылетает из нее и приземляется на ягодичную область, то часто происходят компрессионные переломы позвоночника», — рассказал врач.

А последствия таких травм, по словам специалиста, бывают самые разные, в том числе и печальные. Подобные переломы чреваты неврологическими расстройствами, так как происходит ущемление спинного мозга.

Кроме того, есть так называемые «взрывные переломы» позвонков, когда осколки костей вклиниваются в спинно-мозговой канал. Тогда поможет только сложная операция. «Но порой бывает так, что врачи восстанавливают целостность позвонков, но остаются неврологические проблемы, это чревато потерей чувствительности в ногах или руках, временная потеря движения», — объяснил академик.

По его мнению, запретительные административные меры неэффективны, а чтобы избежать травм, взрослые должны уделять внимание своим детям и знать, как, где и на чем они катаются. Важно, чтобы это были подготовленные трассы, с пологим склоном, чтобы ватрушка не разгонялась до большой скорости. И там обязательно должны быть взрослые, подчеркнул врач.