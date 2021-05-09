Тысячи дронов над Ржевским мемориалом Советскому Солдату устроили световое шоу ко Дню Победы

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В ночь с 7 на 8 мая в небе над Ржевским мемориалом Советскому Солдату прошло шоу с участием тысячи дронов, приуроченное ко Дню Победы, передает iphones.ru со ссылкой на РДШ.

Мероприятие организовали компании Геоскан и СтарЛайн, а также активисты Российского движения школьников.

В процессе светового шоу с помощью дронов была создана копия мемориала, которая рассыпалась на стаю журавлей, а затем превратилась в огромного голубя мира.

Школьники расставляли дроны, загружали полетное задание, проверяли готовность к взлету и выполняли запуск.

Фото: скриншот видео