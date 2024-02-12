"Ты в игре": срок подачи заявок продлен до 26 февраля

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Основные номинации:



Точка старта - начинающие и локальные проекты (до 500 человек)

Масштаб - проработанные инициативы с аудиторией свыше 500 человек

Дети в спорте - спортивная подготовка, создание инфраструктуры, организация спортивных мероприятий для детей до 18 лет

Трансформация в спорте - приложения и другие цифровые решения для спортивной подготовки и анализа тренировок

Безграничные возможности - формирование доступной среды и инклюзивное просвещение в области спорта



Дополнительные номинации:



Корпоративный спорт - привлечение сотрудников организаций к физкультуре и спорту

Спортивный туризм - проекты в области туризма

Медиа - подкасты, блоги, каналы, паблики с аудиторией от 1000 пользователей



Рассказывайте о своих инициативах! Участники, чьи проекты наберут наибольшее количество баллов, выйдут в полуфинал, и получат доступ к образовательному акселератору. Онлайн-обучение поможет им прокачать навыки в спортивном менеджменте и усилить свои компетенции.



Как подать заявку:



Проект должен быть действующим (не на стадии идеи)

Автору должно быть больше 18 лет

Один автор – один проект

Проект не должен полностью находиться на государственном финансировании.

Фото: минспорта СО