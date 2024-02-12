"Ты в игре": срок подачи заявок продлен до 26 февраля

Основные номинации:
Точка старта - начинающие и локальные проекты (до 500 человек)
Масштаб - проработанные инициативы с аудиторией свыше 500 человек
Дети в спорте - спортивная подготовка, создание инфраструктуры, организация спортивных мероприятий для детей до 18 лет
Трансформация в спорте - приложения и другие цифровые решения для спортивной подготовки и анализа тренировок
Безграничные возможности - формирование доступной среды и инклюзивное просвещение в области спорта
Дополнительные номинации:
Корпоративный спорт - привлечение сотрудников организаций к физкультуре и спорту
Спортивный туризм - проекты в области туризма
Медиа - подкасты, блоги, каналы, паблики с аудиторией от 1000 пользователей
Рассказывайте о своих инициативах! Участники, чьи проекты наберут наибольшее количество баллов, выйдут в полуфинал, и получат доступ к образовательному акселератору. Онлайн-обучение поможет им прокачать навыки в спортивном менеджменте и усилить свои компетенции.
Как подать заявку:
Проект должен быть действующим (не на стадии идеи)
Автору должно быть больше 18 лет
Один автор – один проект
Проект не должен полностью находиться на государственном финансировании.
Фото: минспорта СО