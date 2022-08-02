Творческое лето: чем дети из Самары занимаются на каникулах

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Больше всего самарские дети любят делать оригами, аппликации из цветной бумаги или картона, рисовать, лепить и заниматься квиллингом. Продажи товаров для детского творчества на Ozon в Самаре в июле выросли в 2,3 раза. В среднем родители сейчас тратят на увлечения своего ребенка 400-500 рублей за раз.

Японское искусство складывать фигурки из бумаги стало одним из любимых видов детского творчества в Самаре. В июле на Ozon продажи наборов для оригами выросли в 4,2 раза год к году.

Не забывают дети и о других видах творчества. Например, об аппликациях — спрос на товары для этого вида творчества особенно растет летом, когда родители, с одной стороны, ищут, чем заполнить свободное время ребенка, а с другой — начинают постепенно готовить его к учебному году. В июле продажи картона на Ozon в Самаре выросли в 4,6 раза, детских ножниц — почти в два раза, цветной бумаги — в 2,7 раза год к году.

Рисование также остается популярным у детей всех возрастов. При этом юные художники рисуют и красками на бумаге (например, продажи акварельных красок и гуаши выросли в два раза), и с использованием новых технологий — интерес к экранам и проекторам для рисования увеличился на 71% в годовом выражении, к штампам и трафаретам поднялся интерес почти в четыре раза, к аэрографии для творчества - более чем в пять раз.

В творческих трендах у детей остаются и лепка (спрос на тесто для лепки вырос на 2,4 раза, на пластилин почти в два раза,а на полимерную глину — 2,3 раза), и квиллинг, продажи наборов для которого увеличились на 2,7 раза.

На оплату детских увлечений родители из Самары в этом году тратят чуть меньше, чем в прошлом — это связано с расширением ассортимента и увеличением объема предложения на маркетплейсе. Так, средний чек на товары для лепки снизился на 7% год к году до 495 рублей, на товары для рисования — на 5% до 594 рублей. А вот аксессуары для раскрашивания и росписи обойдутся в среднем в 538 рублей, на 6% больше.