Творческий конкурс для «серебряных» волонтеров приглашает самарцев

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С 1 апреля по 10 октября 2021 года проводится областной творческий конкурс «Серебряная россыпь звезд».

Конкурс направлен на выявление творческих общественно значимых инициатив «серебряных» волонтеров их поддержку, внедрение новшеств, способствующих развитию движения в районах и городах области, а также стимулирование участия граждан в творческой деятельности, ведении активного образа жизни и признание труда «серебряных» волонтеров.

К участию в Творческом конкурсе приглашаются волонтеры «серебряного» возраста Самарской области (от 50 лет), руководители и волонтерские объединения, входящие в Реестр отрядов «серебряного» волонтерства Самарской области.

Участники Конкурса представят личные или командные достижения в формате портфолио, организуют и проведут общественно полезное творческое мероприятие, а также выступят с творческим мастер-классом.

Творческий конкурс предусматривает следующие номинации:

Номинация «Путеводная звезда» - руководители отрядов/объединений/групп, входящих в Реестр отрядов «серебряного» волонтерства Самарской области.

- руководители отрядов/объединений/групп, входящих в Реестр отрядов «серебряного» волонтерства Самарской области. Номинация «Серебряный луч» - волонтеры «серебряного» возраста Самарской области (от 50 лет).

- волонтеры «серебряного» возраста Самарской области (от 50 лет). Номинация «Доброе созвездие» - волонтерские отряды/объединения/группы, входящие в Реестр отрядов «серебряного» волонтерства Самарской области.

Информация об условиях организации, порядке и сроках проведения, номинациях, заданиях Творческого конкурса доступна на странице Конкурса https://cspsamara.ru/ serebryanaya_rossyp_zvezd

Конкурс организован Самарской региональной молодежной общественной организацией «Центр социальных проектов» при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, а также Департамента по делам молодежи – Министерства образования и науки Самарской области в рамках реализации проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».