Творческий конкурс для «серебряных» волонтеров приглашает самарцев

С 1 апреля по 10 октября 2021 года проводится областной творческий конкурс «Серебряная россыпь звезд».
Конкурс направлен на выявление творческих общественно значимых инициатив «серебряных» волонтеров их поддержку, внедрение новшеств, способствующих развитию движения в районах и городах области, а также стимулирование участия граждан в творческой деятельности, ведении активного образа жизни и признание труда «серебряных» волонтеров.
К участию в Творческом конкурсе приглашаются волонтеры «серебряного» возраста Самарской области (от 50 лет), руководители и волонтерские объединения, входящие в Реестр отрядов «серебряного» волонтерства Самарской области.
Участники Конкурса представят личные или командные достижения в формате портфолио, организуют и проведут общественно полезное творческое мероприятие, а также выступят с творческим мастер-классом.
Творческий конкурс предусматривает следующие номинации:
Информация об условиях организации, порядке и сроках проведения, номинациях, заданиях Творческого конкурса доступна на странице Конкурса https://cspsamara.ru/
Конкурс организован Самарской региональной молодежной общественной организацией «Центр социальных проектов» при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, а также Департамента по делам молодежи – Министерства образования и науки Самарской области в рамках реализации проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».