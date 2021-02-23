Турецкое издание назвало репчатый лук полезным суперпродуктом

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Турецкое издание Milliyet рассказало о полезных свойствах репчатого лука, назвав его с суперпродуктом "Известия".

Согласно материалу издания, репчатый лук богат витаминами и питательными веществами, которые укрепляют человеческий организм. При ежедневном употреблении он якобы может творить чудеса.

Так, ссылаясь на результаты ряда исследований, автор статьи заявил, что лук повышает плотность костей. Если есть продукт на протяжении одного месяца, плотность костей повысится на 5%.

Также репчатый лук снижает уровень холестерина и как следствие снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Он также улучшает пищеварение, так как способствует образованию в кишечнике полезных бактерий. Волокна, поддерживающие здоровье кишечника, также снимают стресс, что улучшает качество сна.

Отметили в материале и свойства лука убивать по рту вредные бактерии, естественным образом обеспечивая гигиену ротовой области. Подобные антимикробные свойства способствуют укреплению зубов.

На этом полезные свойства репчатого лука не заканчиваются. В нем содержится кверцетин — вещество, которое борется с катарактой и в целом полезно для зрения. Он также богат витаминами А, С и Е, которые помогают излечивать повреждения кожного покрова и бороться с возрастными изменениями.

Фото: pixabay