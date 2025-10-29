Тучный россиянин застрял в ванне на пять дней

81

В Новосибирске мужчину с избыточным весом пришлось доставать из ванны спасателям — он провел в бадье пять суток, не в состоянии выбраться самостоятельно, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, на место прибыли сотрудники экипажа «Вега-2» по запросу врачей скорой помощи. Из-за длительного нахождения в одном положении у мужчины появились пролежни, после извлечения его передали медикам.

В МЧС подчеркнули, что подобные случаи происходят нередко.

«Специальные приспособления для ванной комнаты или замена ванны на душевую кабину могут значительно снизить риски и сделать жизнь более безопасной и комфортной», — добавили специалисты.

Фото: freepik.com