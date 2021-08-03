Цветочная фирма в Самаре задержала зарплату на 3,3 миллиона рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре тушили горящий автомобиль на улице Вольской
В Самаре тушили горящий автомобиль на улице Вольской
Названы имена погибших в Турции самарских туристов
Названы имена погибших в Турции самарских туристов
В Курумоч прилетел самолет из Антальи, на котором должны были лететь попавшие в ДТП
В Курумоч прилетел самолет из Антальи, на котором должны были лететь попавшие в ДТП
Грузовое сообщение с Рождествено приостановили
Грузовое сообщение с Рождествено приостановили
В Самарской области отменили "Метафест 2021"
В Самарской области отменили "Метафест 2021"
В Самарском оперном театре состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю «Шостакович ХХ век»
В Самарском оперном театре состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю «Шостакович ХХ век»
Диетолог предостерегла от употребления некоторых продуктов натощак
Диетолог предостерегла от употребления некоторых продуктов натощак
Период глобальных перемен переживает система водоснабжения и водоотведения Самары
Период глобальных перемен переживает система водоснабжения и водоотведения Самары
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.02
-0.12
EUR 86.77
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Историческом парке впервые пройдет открытый шахматный турнир
В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»
Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Цветочная фирма в Самаре задержала зарплату на 3,3 миллиона рублей

3 августа 2021 09:45
92
Цветочная фирма в Самаре задержала зарплату на 3,3 миллиона рублей

Судебные приставы Кировского района г. Самары взыскали с компании, занимающейся оптовой торговлей цветами и растениями, задолженность по зарплате на общую сумму свыше 3,3 миллиона рублей.

В отделении судебных приставов Кировского района г. Самары в отношении компании на исполнении находилось сразу 51 исполнительное производство, объединенные в сводное, о взыскании заработной платы на общую сумму свыше 3,3 миллиона рублей. 

 Добровольно должник-организация задолженность перед работниками по заработной плате не погашало. В рамках сводного исполнительного производства о взыскании заработной платы судебным приставом-исполнителем в регистрирующие органы и кредитные организации направлены запросы об установлении имущественного положения должника. Согласно полученным данным у должника-организации в собственности находился автомобиль марки "Renault Logan". Судебный пристав составил акт описи и ареста транспортного средства, в последствии его передали на реализацию, а вырученные денежные средства направили на частичное погашение задолженности по заработной плате. Также судебным приставом-исполнителем неоднократно составлялись акты описи и ареста офисной мебели и техники, принадлежащих должнику. После принятых мер принудительного исполнения должник-организация погасила задолженность по заработной плате перед 51 работником компании на общую сумму свыше 3,3 миллиона рублей.

Теги: долги по зарплате зарплата судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Судебные приставы помогли сиротам из Красноармейского района получить жилье
31 июля 2021, 10:57
Судебные приставы помогли сиротам из Красноармейского района получить жилье
Всего за 6 месяцев 2021 год на исполнение в Службу поступило 200 исполнительных листов о предоставлении жилья детям-сиротам. Общество
788
За нецензурные выражения в суде тольяттинец получил штраф
30 июля 2021, 10:48
За нецензурные выражения в суде тольяттинец получил штраф
На требование судебного пристава по ОУПДС прекратить вести себя вызывающе, гражданин не реагировал, продолжая использовать ненормативную лексику. Происшествия
495
Самарские приставы помогли работникам предприятия получить 800 тысяч рублей зарплаты
03 июня 2021, 12:49
Самарские приставы помогли работникам предприятия получить 800 тысяч рублей зарплаты
В отношении организации возбудили 51 исполнительное производство о взыскании заработной платы. Происшествия
653
В центре внимания
По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением.
2 августа 2021  21:19
В ДТП с туристическим автобусом на юге Турции погибли четыре человека: туристы, пострадавшие в ДТП, были из Самарской области
1035
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба.
2 августа 2021  21:08
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе оценивается как достаточно сложная и тревожная
535
Документ позволит странам дальнего и ближнего зарубежья больше узнать о передовых методиках самарской школы педагогики.
2 августа 2021  18:07
Подписано соглашение о сотрудничестве между Самарским педуниверситетом и Всемирной Ассоциацией выпускников российских вузов
879
Дмитрий Азаров поблагодарил строителей моста через Сок за досрочное открытие движения.
2 августа 2021  14:35
Дмитрий Азаров: «Без поддержки Президента набранные темпы развития региона были бы невозможны»
478
В понедельник, 2 августа, было открыто движение по Сокскому мосту в Самаре
2 августа 2021  13:56
В понедельник, 2 августа, было открыто движение по Сокскому мосту в Самаре
584
Весь список