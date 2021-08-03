Цветочная фирма в Самаре задержала зарплату на 3,3 миллиона рублей

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Судебные приставы Кировского района г. Самары взыскали с компании, занимающейся оптовой торговлей цветами и растениями, задолженность по зарплате на общую сумму свыше 3,3 миллиона рублей.

В отделении судебных приставов Кировского района г. Самары в отношении компании на исполнении находилось сразу 51 исполнительное производство, объединенные в сводное, о взыскании заработной платы на общую сумму свыше 3,3 миллиона рублей.

Добровольно должник-организация задолженность перед работниками по заработной плате не погашало. В рамках сводного исполнительного производства о взыскании заработной платы судебным приставом-исполнителем в регистрирующие органы и кредитные организации направлены запросы об установлении имущественного положения должника. Согласно полученным данным у должника-организации в собственности находился автомобиль марки "Renault Logan". Судебный пристав составил акт описи и ареста транспортного средства, в последствии его передали на реализацию, а вырученные денежные средства направили на частичное погашение задолженности по заработной плате. Также судебным приставом-исполнителем неоднократно составлялись акты описи и ареста офисной мебели и техники, принадлежащих должнику. После принятых мер принудительного исполнения должник-организация погасила задолженность по заработной плате перед 51 работником компании на общую сумму свыше 3,3 миллиона рублей.