ЦУР СО: поступают многочисленные вопросы о единовременном пособии на детей школьного возраста

145

Новое единовременное пособие на детей школьного возраста – одна из самых обсуждаемых тем в социальных сетях. Специалисты Центра управления регионом Самарской области фиксируют многочисленные сообщения с вопросами и просьбами уточнения деталей процесса получения выплаты. За разъяснениями #ЦУР63 обратился в отделение Пенсионного фонда РФ по Самарской области. На все вопросы ответила Управляющий региональным отделением Анна Зайцева.

Кому положена единовременная выплата в 10 000 руб.?

По Указу Президента единовременная выплата 10 000 руб. полагается семьям, в которых есть детки от 6 до 18 лет. При условии, что 6 лет исполнилось либо исполнится ребенку не позднее 1.09.2021., а 18 лет исполнится не ранее 3.07.2021.

Зависит ли эта выплата от уровня дохода родителей и факта обучения ребенка в школе?

Эта выплата не зависит от уровня дохода семьи, от факта работы родителей, от уровня заработной платы, важен только факт наличия ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, и даже не важен факт обучения ребенка.

С какого числа принимаются заявления на пособие и когда можно будет получить деньги?

Прием заявлений откроется 15 июля текущего года, получить выплату можно будет с 16 августа до конца текущего года, а прием заявлений будет продолжаться до 1 ноября 2021 г.

Как оформить выплату?

Чтобы оформить выплату нужно подать заявление в Пенсионный фонд одним из двух способов: либо в личном кабинете на портале Госуслуги, либо обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда.

Есть ли требования к банковским картам, на которые будет производится выплата?

Эта выплата единовременная, поэтому она не привязывается к карте МИР, это может быть любая карта, которую укажет родитель в заявлении.

Какую самую частую ошибку допускали родители в прошлом году, оформляя пособие?

По опыту прошлого года многие родители указывали номер карты, а он нам не важен. Нужны реквизиты счета заявителя, и счет должен быть открыт именно на него.

Что делать, если допустил ошибку в заявлении?

Если заявление было подано через Госуслуги и поняли, что там допущена ошибка, нужно дождаться отказа по этому заявлению, а потом оформить новое.

Кто из родителей может быть заявителем?

Заявителем может быть любой из родителей, который указан в свидетельстве о рождении ребенка, либо опекун, либо попечитель.

Если в семье несколько школьников, выплаты дадут на всех?

Выплаты полагаются на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, неважно сколько таких деток в семье.