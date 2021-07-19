ЦУР СО:  4700 сообщений в неделю отработали органы власти региона

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4700 сообщений в неделю в социальных сетях и на платформе обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" отработали органы власти региона.

ТОП-5 тем в системе мониторинга социальных сетей «Инцидент Менеджмент»

- ЖКХ

- Благоустройство

- Дороги

- Здравоохранение и коронавирус

- Социальные выплаты

Вопросы по благоустройству традиционно входят в ТОП-3 в социальных сетях независимо от времени года. Всю неделю отдыхающие били тревогу по поводу образования несанкционированной свалки на полуострове Копылооа. Бункеры-накопители для мусора там имеются, но туристы не доносят мусор до контейнеров. В конце этой недели службы благоустройства Тольятти организовали вывоз мусора с Копылово.

Главным местом притяжения самарцев и гостей города стала обновленная Вертолетная площадка. Сотни восторженных отзывов по поводу преображения этого общественного пространства ЦУР Самарской области зафиксировал в соцсетях, а также проанализировал предложения от жителей. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил своим подписчикам в Инстаграм поделиться первыми впечатлениями от посещения знакового места.

Пользователи соцсетей предложили увеличить количество парковочных мест, продлить время работы общественных туалетов на территории Вертолетной площадки, сделать спуск к Волге, как в Загородном парке, а также доработать доступность этого общественного пространства для маломобильных граждан.

- Один огромный минус. Мало мест для парковки автомобилей. И для инвалидов всего 3 места, выделили. сорок минут ждали, когда место освободиться, для парковки машины.

- Атмосферное местечко! Очень всё красиво! Маловато тенистых тентов, жарко.

- Все круто! Только вот ещё бы туалеты не закрывали в 21:00!

На пожелания самарцев оперативно отреагировала мэрия Самары, продлив время работы туалетов.

Темой недели стала вакцинация от COVID-19. ЦУР Самарской области уже второй месяц фиксирует рост сообщений на Платформе обратной связи по поводу выдачи сертификата о вакцинации. У жителей региона появилась возможность получить ещё и сертификат переболевшего коронавирусом, что тоже вызвало многочисленные вопросы.

Чтобы получить сертификат о вакцинации, необходимо:

- Зарегистрироваться на портале Госуслуг

- Подтвердить учетную запись

- Записаться на вакцинацию на сайте Госуслуг

- Сделать прививку

Если вы сделали прививку, но сертификата нет, этому может быть несколько причин:

- на момент отправки данных в реестр вакцинированных у вас не было личного кабинета на Госуслугах либо не подтверждена учетная запись

- произошла ошибка при внесении данных в рееетр вакцинированных

- информация о второй вакцине поступила раньше, чем о первой

Что делать в этих случаях?

На портале Госуслуги или через приложение «Госуслуги.Решаем вместе»

- выбрать вкладку «Сертификат вакцинированного/переболевшего»

- выбрать категорию вакцинация от Covid-19

- выбрать подкатегорию "Сертификат вакцинированного" или "Сертификат переболевшего"

Важно на портале заполнить все обязательные поля и направить сообщение, обязательно указав лечебное учреждение, где вы вакцинировались или проходили лечение от COVID-19.

«Сертификат переболевшего» получить смогут только те, кто обращался в медучреждение с заболеванием, а не лечился самостоятельно. Справка об антителах не является подтверждением перенесенного коронавируса и не выступает поводом для присвоения QR-код переболевшего.

С 15 июля начался приём заявлений на получение президентских выплат к школе, что заранее вызвало большое количество вопросов в соцсетях, особенно в официальном аккаунте Управления Пенсионного фонда РФ по Самарской области. Именно здесь можно получить ответы на популярные вопросы о выплате.

На единовременную выплату в 10 тысяч рублей могут рассчитывать родители детей от 6 до 18 лет, рождённых с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 и это не зависит от того, учится ребёнок в школе или уже окончил её. Кроме того, средства полагаются гражданам от 18 до 23 лет с ограниченными возможностями здоровья при условии, что они ещё получают среднее образование.

Важный момент - выплату не перечислят автоматически, чтобы получить средства, необходимо подать заявление на сайте Госуслуг или лично в отделении Пенсионного фонда. Это может сделать один из родителей.

Один из популярных вопросов от родителей двух и более детей.

«Объясните мне пожалуйста вот такое сообщение. Каким образом я могу отправить два заявления, если портал госуслуги предусматривает подачу только одного заявления на нескольких детей»?

Ответ Пенсионного фонда: два заявления можно подать, но только поочередно. Необходимо дождаться отработки первого заявления, потом сможете подать на второго ребенка.

Также родители спрашивают, если 6-летний ребенок не пойдет в школу в 2021 году, то положена ли ему выплата? Такие семьи получат деньги, как и в ситуации, если подростку 16, и он учится в колледже.

Что делать со Свидетельством о рождении, выданном в другой стране.

В таком случае придется обращаться лично в Пенсионный фонд РФ. На Госуслугах иностранное свидетельство о рождении не проходит. Прийти в фонд для оформления выплаты придется и опекунам детей.

Всего в Самарской области на единовременную выплату могут рассчитывать почти 400 тысяч детей. Средства начнут поступать с 16 августа.