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ЦУР Самарской области станет площадкой для онлайн-приемов депутатов Губдумы

31 марта 2023 15:57
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Депутаты Самарской Губернской Думы будут проводить приемы в прямом эфире из Центра управления регионом.

Депутаты Самарской Губернской Думы будут проводить приемы в прямом эфире из Центра управления регионом. У пользователей соцсетей появится возможность задать свой вопрос депутату в комментариях во время трансляции.

Таким образом, парламентарии будут еще ближе к людям, а люди смогут решать проблемы быстрее и эффективнее. О сотрудничестве ЦУР и Губдумы стало известно во время прямого эфира, гостем которого была председатель комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина.

«На таких площадках сразу идет общение, его видно, а человеку важно знать, что он услышан, - отметила Марина Сидухина. - Ведь еще лет пять назад люди спрашивали – а это точно вы отвечаете? Люди не доверяли, люди думали, что там модератор модерирует. А когда ты в таком темпе и ритме, и к тому же в такой степени открытости, это, во-первых, доверие, во-вторых, понимание, что тебя слышат, видят. И, в-третьих, для самого депутата очень важна эта обратная связь. Я даже не знаю, для кого она важнее больше. Это очень хорошее предложение, я вам благодарна за это предложение. И мои коллеги точно поддержат и будут использовать площадку Центра управления регионом для такого общения, для открытого диалога».

В эфире ЦУР депутат рассказала о работе в своем округе и о помощи семьям мобилизованных. На территории округа народные избранники знают каждую такую семью. При необходимости люди могут обратиться за решением проблемы напрямую к депутату.

«Несомненно, помощь семьям мобилизованных – наша прямая обязанность, - говорит Марина Сидухина. - И эта работа 24/7. Неслучайно мы используем соцсети, это очень эффективно. Именно через соцсети я отрабатываю 5-6 обращений в день. Я уверена, то же самое делают и мои коллеги, потому что это неотъемлемая часть работы и связь с жителями. И именно в личных сообщениях, в переписке идет работа здесь и сейчас, которая так необходима в нынешней ситуации».

Марина Сидухина отметила, что помощь семьям военнослужащих депутаты оказывают в команде с губернатором, правительством и муниципальными властями. Помогают решать вопросы с трудоустройством, медициной, газоснабжением, а также проблемы бытового характера – починить забор, потолок, привезти землю.

 

Фото:   ЦУР СО

 

Теги: Самара

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