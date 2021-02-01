ЦРК «Художественный» покажет ретроспективу фильмов Ларса фон Триера

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С января по апрель 2021 года ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивановой (г. Самара, ул. Куйбышева, 105) покажет ретроспективу фильмов одного из самых провокационных режиссёров современности – Ларса фон Триера! Показы приурочены к 65-летию режиссёра, родившегося 30 апреля 1956 года. Зрители увидят 8 картин режиссёра, известного своей плодовитой и противоречивой карьерой, охватывающей почти четыре десятилетия.

Датский режиссёр, сценарист и актёр, соавтор киноманифеста «Догма 95» Ларс фон Триер - известен своей плодовитой и противоречивой карьерой, охватывающей почти четыре десятилетия. Его работы отличаются жанровыми и техническими инновациями, конфронтационным исследованием экзистенциальных, социальных и политических вопросов, а также его отношением к таким темам, как милосердие, жертвоприношение и психическое здоровье.

Обладатель более ста наград и номинаций на кинофестивалях по всему миру, в их числе «Золотая пальмовая ветвь» («Танцующая в темноте»), «Гран-при» («Рассекая волны»), а также премий «Сезар», «Давид ди Донателло», «Гойя», «Независимый дух», «Спутник» и др., Ларс Фон Триер является основателем и акционером международной кинопроизводственной компании «Zentropa Films», которая выпустила более семидесяти художественных фильмов и получила семь номинаций на премию «Оскар» за последние двадцать пять лет.

Расписание премьерных показов ретроспективы:

- 29 января в 19.00 – премьерный показ «РАССЕКАЯ ВОЛНЫ»/ Breaking the Waves (Дания, Швеция, Франция, Нидерланды, Норвегия, Исландия, Испания, 1996, драма, 159 мин., 18+).

- 30 января в 19.00 – «САМЫЙ ГЛАВНЫЙ БОСС»/ Direktøren for det hele (Дания, Швеция, Франция, Италия, Германия, Исландия, 2006, комедия, 99 мин., 16+).

- 24 февраля в 19.00 (киноклуб «Треугольник) – «МАНДЕРЛЕЙ»/ Manderlay (Дания, Швеция, Нидерланды, Франция, Германия, Великобритания, Италия, США, 2005, драма, 139 мин., 16+).

- 25 февраля в 19.00 – «ЭПИДЕМИЯ»/ Epidemic (Дания, 1987, ужасы, драма, 106 мин., 16+).

- 17 марта в 19.00 (киноклуб «Треугольник») – «ИДИОТЫ»/ Idioterne (Дания, Швеция, Франция, Нидерланды, Италия, Испания, 1998, драма, комедия, 117 мин., 18+).

- 18 марта в 19.00 – «ЕВРОПА»/ Europa (Дания, Швеция, Франция, Германия, Швейцария, Испания, 1991, триллер, драма, 112 мин., 16+).

- 28 апреля в 19.00 (киноклуб «Треугольник) – «ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ»/ Dancer in the Dark (Дания, Швеция, США, Аргентина, Великобритания, Германия, Исландия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция, 2000, мюзикл, драма, криминал, 140 мин., 16+).

- 29 апреля в 19.00 – «ЭЛЕМЕНТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»/ Forbrydelsens element (Дания, 1984, триллер, драма, криминал, 104 мин., 16+).