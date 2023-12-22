Цифровые сервисы Почты на службе у Деда Мороза

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Чтобы отправить письмо новогоднему волшебнику, больше не обязательно идти в почтовое отделение или искать почтовый ящик. Теперь это можно сделать с помощью электронного заказного письма. Почта распечатает послание и доставит адресату за 5-7 дней.

Чтобы написать электронное письмо, клиенту нужно авторизоваться через Госуслуги на сайте https://zakaznoe.pochta.ru/. После этого на экране появится кнопка «Письмо Деду Морозу». Адрес заполнится автоматически, текст послания можно загрузить в виде документа, изображения или заполнить в шаблоне.

Письма Деду Морозу уже стали доброй традицией во многих российских семьях. Отправить письмо по-прежнему можно и обычной почтой. Специальные новогодние ящики установлены в центральных отделениях крупных городов. Дом главного Деда Мороза страны находится по адресу: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». А на стенде Почты на выставке-форуме «Россия» можно не только подписать и отправить открытку волшебнику или близким, но и лично пообщаться с главным Дедом Морозом страны и его национальными коллегами.

21 декабря павильон Е «Мир цифры» посетил Дед Мороз из Карелии – Паккайне. 24 декабря все желающие смогут пообщаться с Дедом Морозом из Бурятии – Сагааном Убгэном. В канун Нового года на ВДНХ приедет Дед Мороз из Удмуртии – Тол Бабай. 5 января с ребятами встретится Дед Мороз из Марий Эл – Йушто Кугыза, а в канун Рождества из Вологодской области выставку посетит самый главный Дед Мороз страны.