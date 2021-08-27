Церемонию открытия форума «Армия-2021» в Самарской области посетили более 1,7 тыс. человек

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре заболели 190 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Кроме приведения в порядок проезжей части, на улице Куйбышева идет благоустройство прилегающих территорий.
На улице Куйбышева приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части
Участие в нем могут принять молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.
Молодежь Самары приглашают принять участие в конкурсе видеороликов «Герои, живущие рядом»
Жители города узнают много интересного о родном крае.
В Самаре запущен аудиогид по городу «Путешествуем по самарскому метро»
Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что пока не может описать, как будет работать этот механизм.
"Сбер": механизм возврата списанных социальных выплат в счет долгов нужно серьезно прорабатывать
Михаил Мишустин оценил работы, представленные на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
Рабочая поездка Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в ПФО
Ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли.
Сбер получил награды в 11 номинациях премии FINAWARD’21
Самара в пятницу утром стояла в пробках
Самара в пятницу утром стояла в пробках
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.99
0.25
EUR 87.06
0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Молодежь Самары приглашают принять участие в конкурсе видеороликов «Герои, живущие рядом»
В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground Art Festival – 2021
На железнодорожных переездах в Самаре для автолюбителей была организована викторина на знание ПДД
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Церемонию открытия форума «Армия-2021» в Самарской области посетили более 1,7 тыс. человек

27 августа 2021 10:34
236
Церемонию открытия форума «Армия-2021» в Самарской области посетили более 1,7 тыс. человек

На открытие военно-технического форума «Армия-2021» в Самарской области пришли более 1,7 тыс. человек. Они смогли ознакомиться с более чем 50 единицами современной военной техники.

Форум открыл новый начальник штаба 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Олег Цоков.  

«Форум демонстрирует всю мощь и величие современных Вооруженных Сил РФ. Здесь вам представлены огневые возможности стрелкового оружия и боевой техники в ходе выполнения упражнений стрельб из СВД, АГС-17, АК-74, ЗУ-23-2, БТР-82А, 2С34 «Хоста», 2С19, танка Т-72Б3. Вы можете ознакомится с экспонатами исторической выставки вооружения и военной техники – от дореволюционных образцов до новейших разработок» - сказал на открытии начальник штаба 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа генерал-майор Олег Цоков.

Динамический показ и статические выставки военно-технического форума «Армия-2021» на Рощинском полигоне будет проводиться ещё два дня - 27 и 28 августа с 11.00 до 18.00. Торжественная церемония закрытия мероприятия состоится 28 августа в 15.00.

Теги: Армия-2021 Рощинский полигон Форум

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На Рощинском полигоне состоится закрытие военно-технического форума «Армия-2021»
26 августа 2021, 13:42
На Рощинском полигоне состоится закрытие военно-технического форума «Армия-2021»
В ходе мероприятия будет показана выставка новейших образцов вооружения и военной техники 2-й гвардейской общевойсковой армии Общество
629
Посетить форум, который продолжит свою работу до 28 августа, можно в течение трёх дней с 11:00. Вход свободный.
24 августа 2021, 15:22
26 августа на Рощинском полигоне начнет свою работу военно-технический форум «Армия-2021» 
Посетить форум, который продолжит свою работу до 28 августа, можно в течение трёх дней с 11:00. Вход свободный. Общество
878
На форуме «Армия-2021» в Самарской области впервые будет представлена зенитная система С-400 «Триумф»
24 августа 2021, 13:54
На форуме «Армия-2021» в Самарской области впервые будет представлена зенитная система С-400 «Триумф»
Система способна на поражать аэродинамические и баллистические цели. Общество
789
В центре внимания
В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground Art Festival
27 августа 2021  13:39
В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground Art Festival
127
Самарские городские маршруты пополняются автобусами нового поколения
27 августа 2021  11:07
Самарские городские маршруты пополняются автобусами нового поколения
266
Жители Самарской области могут получать бонусы за полезные дела
27 августа 2021  10:05
Жители Самарской области могут получать бонусы за полезные дела
259
В Самаре не будут сносить несколько аварийных домов
26 августа 2021  10:26
В Самаре не будут сносить несколько аварийных домов
514
Из-за лесного пожара в Тольятти ввели режим ЧС
26 августа 2021  10:19
Из-за лесного пожара в Тольятти ввели режим ЧС
518
Весь список