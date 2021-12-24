Церемонию награждения лауреатов акции «Народное признание» повторят в телевизионном эфире

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В понедельник, 20 декабря, в Самарской области подвели итоги общественной акции «Народное признание», которая в этом году прошла в четырнадцатый раз. Награды получили лучшие предприятия, организации и жители Самарской области за особые заслуги в профессиональной и общественной деятельности. Торжественная церемония награждения проходила в Самарском академическом театре оперы и балета. Лауреатов акции по традиции поздравил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Лауреатов «Народного признания» выбирали жители губернии – в этом году было отдано почти 800 тысяч голосов за тех, кто внес серьезный вклад в развитие промышленности, науки, культуры, спорта, кто борется за сохранение законности и правопорядка, кто просто помогает людям. В результате народного голосования были определены лучшие из лучших в шести номинациях: «Наследники Победы», «Память и Слава», «Мы вместе», «Признание и Уважение», «Герои нашего времени», «Единство и успех».

Полную телевизионную версию церемонии награждения можно будет увидеть в воскресенье, 26 декабря 2021г., в эфире канала «Россия24» – в 14:00, а также на канале «Губерния» – в 18:15.