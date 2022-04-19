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Цены на загородное жилье в Самарской области выросли на 15% за квартал

19 апреля 2022 12:14
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Цены на загородное жилье в Самарской области выросли на 15% за квартал

Интерес россиян к покупке загородной недвижимости в целом по России за три месяца увеличился на 7%, но не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует аналитика Авито Недвижимости по итогам 1 квартала. При этом сезонное жилье – дачи россияне искали на 30% чаще, чем в прошлом квартале, и на 15% чаще, чем год назад, в то время как на все остальные типы загородных объектов за год спрос снизился. 

“Заметно снижение интереса покупателей к коттеджам и таунхаусам, средняя цена на которые в разы превышает среднюю стоимость дач. Отчасти это может быть связано с общей тенденцией на рынке, которая затронула вторичное жилье и новостройки, - покупатели взяли паузу в период экономической неопределенности. С другой стороны, спрос на загородном рынке приходит в норму после “карантинного” ажиотажа 2020-2021 годов. Напомним, год назад мы фиксировали 27%-й рост спроса на загородные дома. Также мы отмечаем, что загородная недвижимость в целом стала тем сегментом, который наиболее быстро восстановился после локального минимума, который  рынок недвижимости прошёл  в середине марта”,  – поясняет Сергей Хахулин, руководитель направлений вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости. 

В ряде регионов России спрос на загородные объекты за год снизился, однако в некоторых, напротив, наблюдался двузначный рост: в Новосибирской области – на 27%, в Московской – на 25%, в Краснодарском крае – на 20%. В Самарской области за год интерес покупателей снизился на 4%, а за квартал – увеличился на 1%. 

На фоне сезонного роста спроса за квартал на те же 7% снизилось и число объектов в продаже. Однако, по итогам года предложение увеличилось: сейчас на Авито Недвижимости размещены несколько сотен тысяч объявлений о продаже загородной недвижимости разных ценовых категорий**. А по динамике средней стоимости объектов можно предположить, что происходит не только общий рост цен на недвижимость, но и пополнение рынка объектами более высокого сегмента”, – полагает эксперт.

Среди регионов быстрее всего росло предложение в Тюменской области: +40% год к году. Следом идут Новосибирская и Ростовская области: +17% и +13% соответственно. В Самарской области за год объявлений стало меньше на 8%, а за квартал – на 13%.

Цены на загородные объекты в среднем по стране за прошедшие 3 месяца выросли на 11%, а за год – на четверть. Заметнее всего по сравнению с 1 кварталом прошлого года подорожали таунхаусы (+33%) и дома (+32%). В среднем покупка таунхауса обходилась почти в 7,4 млн рублей, однако на них приходится всего 2% от общего объема предложения в стране. Чаще всего россияне по-прежнему продавали дома (76% всех объявлений), их средняя цена по России составляет 2,5 млн рублей. Более дорогие коттеджи составляют 9% рынка, а их средняя стоимость за год увеличилась на 22% – до 8,3 млн рублей. Медленнее всего дорожали дачи: их средняя стоимость за год увеличилась на 4%, до 600 тыс рублей. По итогам квартала на летние домики приходилось 14% российского рынка.

Регионом с максимальным ростом цен по итогам квартала стала Тюменская область (+76% год к году), а также Ленинградская и Калининградская области (+55%). В Алтайском и Пермском краях, а также Томской и Кировской областях загородная недвижимость за год не подорожала, а в Брянской области – подешевела на 5%. В Самарской области за год цены выросли в среднем на 11%, а за квартал – на 15% – до 1 500 000 руб. за объект.

 

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