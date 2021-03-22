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Центры занятости населения Самарской области помогают безработным гражданам трудоустроиться. За 2020 год устроились на работу почти 45 тысяч человек, свое дело открыли 378 человек.

На конец прошлого года больше половины от общего числа зарегистрированных безработных в регионе приходилось на граждан, потерявших работу после 1 марта 2020 года. Год назад Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить пособие по безработице до уровня МРОТ и назначил доплату в размере 3000 рублей гражданам, потерявшим работу после 1 марта 2020 года, вставшим на учет в службу занятости, на каждого несовершеннолетнего ребенка. В Самарской области свыше 36 тысяч безработных жителей получали доплату на 60931 ребенка до 18 лет.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова дополнительные меры поддержки предпринимались и на региональном уровне: была организована временная занятость в формате волонтерства в центрах социального обслуживания, районных больницах муниципальных образований, в сфере благоустройства для безработных граждан и работников, находящихся под риском увольнения; отдельные категории безработных получили единовременную выплату.

После ослабления ограничительных мер все больше безработных граждан успешно трудоустраиваются.

Работу получила и жительница сельского поселения Ташелка Ставропольского района Екатерина Измайлова. Раньше она работала за 35 километров от дома, добираться было очень неудобно. Женщина уволилась и сразу встала на учет в центр занятости. Получала пособие по безработице и доплату на детей - по 3000 рублей. Считает, что это хорошая финансовая поддержка в период пандемии. Недавно ей поступило предложение и теперь женщина работает в шаговой доступности. «Я всегда любила работать с людьми, - рассказывает Екатерина Измайлова, - и сейчас я как раз этим занимаюсь, работа мне нравится, и к дому близко».

Ознакомиться с вакансиями, имеющимися в базе службы занятости региона, можно на портале «Работа в России» или непосредственно в центрах занятости населения по месту жительства, передает пресс-служба облправительства.

Фото: trud.samregion.ru