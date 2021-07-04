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Центральную Россию ждет недельная жара

4 июля 2021 16:32
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Высокая температура будет держаться не более семи суток.

Центральную Россию на следующей неделе ждет 30-градусная жара, высокая температура будет держаться не более семи суток. Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщают "Известия" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Предстоящая неделя в Центральной России пройдет под знаком непререкаемого господства скандинавского антициклона, центр которого уже к среде окажется над столичным регионом <…> Так, например, если начало недели, в условиях солнечной погоды, стартует с дневной температуры плюс 22–27, то к середине потеплеет до плюс 25–30, а к выходным жара усилится до плюс 28–33. Температура воздуха ночью повысится с плюс 14–19», — заявил Тишковец.

По его словам, жителей региона ждет погода «миллион на миллион» — это практически ясное небо, идеальная видимость и ослабление ветра до штилевого.

Из-за отсутствия турбулентного перемешивания воздуха и инверсионного слоя, под которым будут накапливаться частицы выбросов в атмосферу, в городах в несколько раз увеличится концентрация СО2.

«Тем не менее к середине месяца стратификация атмосферы станет неустойчивой с положительной энергией, что будет благоприятствовать усилению конвекции и формированию отдельных массивов грозовых облаков. Поэтому «время жизни» знойного антициклона составит не более семи суток, а значит, повторения длительной засухи 2010 года не будет», — заключил Тишковец.

 

Фото из открытых источников

Теги: недельная жара Россия

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