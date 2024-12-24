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«Центр поиска пропавших людей Самарской области» ведет набор добровольцев на обучающий курс «Волонтер поискового отряда»

24 декабря 2024 16:17
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Люди пропадают в городской и природной среде, ежедневно на горячую линию поисково-спасательного отряда поступают заявки на поиск.

Люди пропадают в городской и природной среде, ежедневно на горячую линию поисково-спасательного отряда поступают заявки на поиск. Не остаться один на один с бедой людям помогают добровольцы поисково-спасательного отряда – обычные жители Самарской области, которые когда-то решили, что не могут пройти мимо чужой беды.

Ребенок не вернулся из школы, а портфель нашли рядом?

Молодой человек пошел в поход и в назначенное время не вышел на связь и не вернулся домой?

Пожилая мама полгода никуда не выходила из дома и вдруг ушла, оставив включенным свет и открытой дверь?

Дедушка пошел за грибами на полянку, на которую ходит всю жизнь, но так и не вернулся?

К сожалению, это не выдуманные общие фразы, а реальные ситуации.

Время – это один из самых ценных и беспощадных ресурсов. Но еще более ценный ресурс – это люди. «Как бы нас ни было много – нас всегда не хватает», - так говорят сами добровольцы.

Стать поисковиком может каждый желающий житель Самарской области старше 18 лет! Выезжать на поиски или помогать в работе направлений удаленно, один час в неделю или ежедневно – каждый может выбрать комфортное для себя участие.

Курс «Волонтер поискового отряда» поможет адаптироваться новичкам, узнать о структуре и алгоритмах работы поисково-спасательного отряда. Первая вводная лекция запланирована на 11 января, лекции проходят раз в две недели очно в Самаре и онлайн для жителей для других населенных пунктов региона. Поиски – практически ежедневно, поэтому участвовать в поиске можно и нужно до, во время и после обучения.

Важен и нужен каждый! Даже один час вашего участия может спасти чью-то жизнь – и эти красивые слова основаны на реальном случае, когда доброволец, располагая лишь часом свободного времени, нашел пропавшего ребенка.

Для того, чтобы записаться на курс, нужно заполнить заявку по ссылке https://clck.ru/38N8Ui .

 

Фото: АНО «Центр поиска пропавших людей Самарской области»

Теги: Самара

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