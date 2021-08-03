ЦБ предупреждает: мошенники шлют письма гражданам, сулящие большие деньги в иностранных банках

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Мошенники от имени Банка России шлют письма гражданам о том, что на их имена в иностранных банках "открыты" крупные денежные счета, заявил регулятор, передает РИА Новости.

На сайте организации описывается случай россиянина, который получил на электронную почту подобное сообщение. В публикации отмечается, что для получения средств нужно заплатить комиссию.

Регулятор рекомендовал не отвечать на сообщения и не переводить деньги, если пришло письмо о крупной сумме в иностранном банке или организации, происхождение которой неизвестно, и предложение оплатить комиссию, налог или страховку для получения средств.

Мошенники также могут от имени Банка России звонить, писать SMS и в мессенджерах с предложением получить компенсацию за купленные ранее лекарственные средства — например, медицинские приборы, БАДы.

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