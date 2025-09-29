Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест

148

С 27 по 28 сентября в Самаре прошел гастрономический фестиваль «Самара со вкусом», объединивший вкусы, культуру, музыку и историю Самарской области.

И если в первый день фестиваля погода была не самая удачная для гуляний, то во второй она не подкачала: на праздник собрались самарцы всех возрастов.

На второй очереди набережной у бассейна ЦСК ВВС работала обширная фуд-зона, прошли соревнования и мастер-классы от шеф-поваров, музыкальная программа, развлечения для детей, зоны отдыха и фотосессий.

Свою продукцию представили рестораны, кафе, производители мясных, хлебобулочных и кондитерских изделий, торговые сети и поставщики полуфабрикатов.

Кроме того, во время фестиваля состоялось народное голосование за блюдо, которое станет кулинарным символом области. В рамках конкурса лучшим названа шаурма с судаком, ставшая символом самарской кухни нового формата.

Также для гостей готовили плов, кабачковую икру, делились секретами старорусской кухни.

Гастрофестиваль «Самара со вкусом» организован в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Фото Дильдина Светлана