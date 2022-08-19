Трофейное оружие Украинских националистов показали на форуме "Армия-2022" в Самаре 

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На форуме "Армия-2022" проходящем на аэродроме Кряж в Самаре впервые показали трофейное вооружение, добытое военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО) в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Среди уникальной экспозиции представлены ПТРК «Джавелин» и NLAW, гранатометы АТ-4 и РПГ «Комар» производства стран НАТО (Швеция, Германия, США, Польша), а также военная форма, экипировка и атрибутика Украинских националистических батальонов. Помимо этого, в выставочной зоне размещены информационные стенды посвященные истории возникновения Украинского национализма и борьбы с ним. Гости форума могли не только увидеть вблизи уникальные экспонаты, но и потрогать, и даже сделать памятные фотографии с ними.

Международный военно-технический форум «Армия 2022» — комплексное мероприятие, организуемое Министерством обороны Российской федерации, которое помимо основной экспозиции включает в себя статические и динамические показы военной техники для широкого круга зрителей.

Видео здесь.

Фото: ЦВО