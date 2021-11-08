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Три жителя Самарской области предложили идеи по развитию Арктики

8 ноября 2021 12:58
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Три жителя Самарской области предложили идеи по развитию Арктики

586 заявок на участие получили организаторы Форума молодых лидеров стран Арктического совета.

Предприниматели, урбанисты, исследователи, волонтеры, активисты и блогеры соберутся в Салехарде 6-9 декабря на площадке Форума молодых лидеров стран Арктического совета «ICE: Inspiration.Communication. Efforts». Участники форума совместно с экспертами разработают дорожную карту реализации проектов для стран арктического региона.

Всего организаторы получили 586 заявок участников, волонтёров и экспертов. 470 заявок направили молодые люди из 48 стран и 54 регионов России. Из них 96 заявок от иностранных участников, 374 — от кандидатов из России. Среди российских регионов по количеству заявок лидируют Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Мурманская область и Свердловская область. Из 470 кандидатов организаторы отберут 100 участников, которые приедут на форум в Салехард для совместной работы над проектами и участия в дискуссиях.

Программа форума включает в себя не только дискуссионную площадку, но и практический трек. На протяжении всех дней форума, участники будут разрабатывать проекты в 4 лабораториях: «Бизнес-Акселерация», «Добровольчество», «Развитие креативных индустрий», «Развитие молодёжных медиа». По итогам форума каждая лаборатория представит проекты, которые войдут в дорожную карту международных молодежных мероприятий и событий до 2023 года.

Кроме того, у каждого участника будет возможность получить экспертную оценку своего личного проекта и поддержку в его реализации. Участников форума также ждет знакомство с историей, культурой, природными достопримечательностями и кухней Ямала.

Цель Форума ICE (ICE — Inspiration. Communication. Efforts. Вдохновение. Общение. Совместные усилия) — наладить сотрудничество между молодёжью России, Дании, Швеции, Финляндии, Исландии, Канады, Норвегии, США. Для этого на форуме будут работать несколько лабораторий: «Бизнес-Акселерация», «Добровольчество», «Развитие креативных индустрий», «Развитие молодёжных медиа».

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