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Три семьи сотрудников сельхозпредприятия из Шигонского района в преддверии нового года справили новоселье

22 декабря 2022 20:58
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Дома для семей возвели по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Сразу три семьи сотрудников ООО «Перспектива КС», сельхозпредприятия из Шигонского района, в преддверии нового года справили новоселье. Дома для семей Шалдаевых, Исаевых и Максимовых в селе Муранка возвели по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Расположились они близ леса в экологически чистом месте, в шаговой доступности от места работы. Общая площадь трех домов составляет 314,1 кв. метра. Жилье предоставлено по договору найма. Через пять лет новоселы получат право выкупить дома за 10% от их стоимости, а через десять они и вовсе отойдут им бесплатно.

"Я не ожидал, что всего через два года после своего трудоустройства в АО «Перспектива КС» решу для своей семьи, в которой двое детей, жилищный вопрос столь быстро и эффективно. Изначально мы планировали брать ипотеку. Готовились к жесткой экономии семейного бюджета. Но когда учредитель нашего сельхозпредприятия Антонина Касаткина рассказала нам про КРСТ, мы с женой Ольгой сразу решили – в программе участвуем!" – рассказывает тракторист-машинист Евгений Шалдаев.

Супругам предоставили право самим выбрать обои для каждой комнаты, да и вообще они отслеживали каждый этап стройки. Впереди – приятные хлопоты по обустройству дома и участка.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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