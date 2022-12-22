Три семьи сотрудников сельхозпредприятия из Шигонского района в преддверии нового года справили новоселье

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Сразу три семьи сотрудников ООО «Перспектива КС», сельхозпредприятия из Шигонского района, в преддверии нового года справили новоселье. Дома для семей Шалдаевых, Исаевых и Максимовых в селе Муранка возвели по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».



Расположились они близ леса в экологически чистом месте, в шаговой доступности от места работы. Общая площадь трех домов составляет 314,1 кв. метра. Жилье предоставлено по договору найма. Через пять лет новоселы получат право выкупить дома за 10% от их стоимости, а через десять они и вовсе отойдут им бесплатно.



"Я не ожидал, что всего через два года после своего трудоустройства в АО «Перспектива КС» решу для своей семьи, в которой двое детей, жилищный вопрос столь быстро и эффективно. Изначально мы планировали брать ипотеку. Готовились к жесткой экономии семейного бюджета. Но когда учредитель нашего сельхозпредприятия Антонина Касаткина рассказала нам про КРСТ, мы с женой Ольгой сразу решили – в программе участвуем!" – рассказывает тракторист-машинист Евгений Шалдаев.



Супругам предоставили право самим выбрать обои для каждой комнаты, да и вообще они отслеживали каждый этап стройки. Впереди – приятные хлопоты по обустройству дома и участка.

Фото: пресс-служба правительства СО