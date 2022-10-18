три самарских проекта прошли в финал Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2022

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Стартовало народное голосование за финалистов Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2022. Любой человек может отдать голос за один из 112 социальных проектов, которые борются за победу. Чтобы войти в число лучших, финалистам также необходимо получить высокую оценку экспертного жюри. В финал, в том числе, прошли и три самарских проекта.

Один из них – проект «Самара-городок»: развитие паллиативной помощи в Самарской области» Благотворительного фонда ЕВИТА. Фонд разработал концепцию развития паллиативной помощи в регионе. Так, было открыто первое в области детское паллиативное отделение на базе СОКБ им В.Д. Середавина «Самара-городок». Здесь действуют 7 одноместных «домиков» и «домик дневного пребывания». Отдельно установлена стоматологическая стойка с наркозно-дыхательным аппаратом. Фонд закупил и передал в больницы области видеоэндоскопическое оборудование, 3 нейроэнцефалографа, аппарат биообратной связи «ББОС-КОЛИБРИ».

Также в числе финалистов премии - Фестиваль «Том Сойер Фест» - 2022: Ярмарка домов. По задумке авторов, главная цель проекта - создание условий для сохранения исторической среды в городах и селах России, развитие гражданской ответственности и инициативности путем вовлечения людей в процесс благоустройства и созидания. Так, в этом году в рамках проекта была организована Школа «Том Сойер Феста» для новых городов-участников. Также состоялась «Ярмарка домов», где волонтеры искали инвесторов для расселенных исторических домов, возвращая их в городскую среду с новыми функциями. Сегодня движение «Том Сойер Фест» охватило уже более 70 городов и сел России. Отремонтировано свыше 120 исторических зданий.

Еще один участник от Самарской области – проект «Бегай в Тольятти» от ведущего Бегового клуба Тольятти. В рамках проекта уже прошло больше 130 бесплатных тренировок по бегу, более 23 - по длительному кроссу, также проходят новогодние забеги желаний. Ежегодно в них принимают участие до 200 человек.

Народное голосование за финалистов Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2022 открыто для всех жителей России. Оно пройдет с 17 октября по 5 ноября. Результаты покажут, какие проекты получили общественное признание и массовую поддержку широкой публики. Благодаря голосованию о лучших социальных инициативах узнают в регионах, что поможет сделать жизнь проще и комфортнее, а авторам проектов – найти единомышленников и партнеров.

Проекты, набравшие наибольшее количество голосов по результатам Народного голосования, получат дополнительные баллы в финале. Они суммируются с оценкой федерального экспертного жюри. Опыт прошлых лет показал, что иногда именно итоги Народного голосования играют решающую роль при определении победителей.

В 2021 году более 127 тысяч человек со всей России отдали свои голоса за понравившиеся проекты.

«Общественное признание – одно из важнейших условий для победы в Премии #МЫВМЕСТЕ-2022. Народное голосование помогает понять, какие проекты по-настоящему значимы для людей, актуальны и востребованы. Люди узнают о социальных инициативах, которые меняют жизнь к лучшему, обмениваются информацией, и благодаря этому проекты находят новую аудиторию. Уверен, что оценки жюри подтвердят мнение участников Народного голосования, и очень скоро мы узнаем имена финалистов, достойных победы», – отметил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артём Метелев.

Победителей объявят в декабре на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, приуроченном к Международному дню волонтера, который пройдет 5-7 декабря 2022 г. в Москве. Они получат общественное признание, грант на реализацию своего проекта, медиасопровождение от АНО «Национальные приоритеты» в 2023 году, продвижение на форумах, размещение на платформе ДОБРО.РФ, в социальных сетях и на других площадках партнеров Премии.

Напомним, что Международная Премия #МЫВМЕСТЕ, направленная на поддержку социальных проектов, была запущена Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и крупнейшей платформой добрых дел в России ДОБРО.РФ по поручению Президента России Владимира Путина. Оператором выступает Ассоциация волонтерских центров.

Подробнее о Международной Премии #МЫВМЕСТЕ можно узнать на сайте – Премия.мывместе.рф.