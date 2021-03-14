Три привычки, которые могут оказать негативное влияние на здоровье человека

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Польский журналист Каролина Розмус рассказала о трех привычках, которые могут оказать негативное влияние на здоровье человека. Материал был опубликован на сайте издания Wirtualna Polska, передают "Известия".

По ее словам, послеобеденный сон, который может казаться отличным решением после плотного обеда, оказывается куда вреднее, чем можно представить.

«Лежачая позиция и сам сон нарушают пищеварительный процесс и осложняют перемещение пищи по пищеварительной системе», — цитирует Розмус «ИноСМИ» в воскресенье, 14 марта.

Кроме того, после такого сна организм будет долго восстанавливаться. Человек, вполне возможно, сможет получить метеоризм. Вместо «решения вздремнуть» можно остановить свой выбор на чтении книги или на просмотре сериала.

Чай после трапезы также наносит вред организму, так как специальный настой из чайных листьев затрудняет усвоение некоторых питательных веществ и минералов, отмечает журналист. Она рекомендует обратить внимание на данные обстоятельства людям с анемией, ведь через подобный горячий напиток усвоение железа будет сокращено на 87%, тогда как чашка мятного настоя поможет избежать подобных проблем.

«Если не сон и не чай, то, может, физическая активность? Упражнения с гантелями, бег, йога… Это тоже не самая удачная идея», — говорит Розмус.

Прогулка в спокойном темпе принесет больше пользы, чем интенсивная физическая нагрузка. Она, в свою очередь, приведет к несварению и болям в желудке.

Фото из открытых источников