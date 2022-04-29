Три четверти самарцев покупают самокаты на маркетплейсах

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Две трети жителей Самары (66%) любят кататься на самокатах, скейтбордах или лонгбордах, выяснил Ozon, опросив более 1,5 тыс. человек по всей стране. На это хобби большинство респондентов готовы потратить до 20 тыс. рублей. Три четверти покупают такой “транспорт” и снаряжение к нему на мультикатегорийных маркетплейсах.

Самокатный сезон-2022 открыт: две трети самарцев, которые любят передвигаться на самом экологичном “транспорте” (64%) уже вышли на городские улицы, набережные и парковые дорожки. Треть самарцев с удовольствием катаются на электросамокатах, каждый седьмой — на лонгборде. Еще 5% предпочитают механические самокаты, а 1% — скейтборды. 6% опрошенных уверяют, что периодически ездят на всех этих средствах передвижения.

Почти две трети респондентов (62%) открыли для себя этот вид активности еще несколько лет назад, еще треть увлеклись самокатами и лонгбордами только в прошлом году. 5% опрошенных самарцев сейчас ждут установления теплой погоды, чтобы впервые в жизни встать на колеса.

Почти половина опрошенных любителей самокатов, скейтбордов и лонгбордов (46%) в сезон катаются на них по нескольку раз в месяц. Более трети (40%) встают на колеса как минимум раз в неделю. 4% не могут прожить без катания ни одного дня, а 2% уверяют, что не прерывают активности даже зимой, катаясь на закрытых площадках.

При этом жители Самары предпочитают в основном спокойный стиль езды: 60% катаются по городу, еще треть (28%) - на специальных площадках, 8% — только в безлюдных местах. Выполнять трюки на самокатах и скейтбордах решаются только 2% респондентов. 6% отмечают, что иногда добирается таким образом до работы или учебы.

Самарцы часто катаются на самокатах, скейтбордах и лонгбордах вместе с детьми. Более трети респондентов (38%) вообще не считают такую активность опасной для них, каждый пятый (21%) уверен, что ребенок может кататься, только в средствах защиты (шлеме, наколенниках и т.д.). Лишь 9% опрошенных считают, что самокаты и прочее - это средства передвижения только для взрослых, и запрещают своим детям ездить на них.

На любимый “транспорт”, защиту и снаряжение к нему две трети опрошенных самарцев (66%) готовы потратить 10-20 тыс. рублей. Еще 11% могут раскошелиться на 20-30 тыс. рублей, а 5% - на 30-50 тыс. рублей. Каждый одиннадцатый (9%) не готов выделять на экипировку более 10 тыс. рублей. При этом три четверти респондентов (76%) покупают все необходимое на мультикатегорийных маркетплейсах.