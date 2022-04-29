Три четверти самарцев покупают самокаты на маркетплейсах

Я нашел ошибку
Главные новости:
Так, для вывоза населения после праздника предусмотрена подача дополнительного подвижного состава – автобусов маршрутов №№ 1, 24, 26, 34, 37, 41, 47, 67.
В праздничные дни в Самаре будет усилена работа общественного транспорта  
Особое внимание было уделено продвижению крупнейшего инфраструктурного объекта России – 100 километров новой дороги «Обход Тольятти» и моста через Волгу.
Марат Хуснуллин и Дмитрий Азаров обсудили вопросы строительства жилья и моста через Волгу в Самарской области
На место условной утечки в оперативном порядке выехала аварийная бригада «Газпром газораспределение Самара»
«Газпром газораспределение Самара» провел учения служб экстренного реагирования
На базе управления ГИБДД Самарской области состоялась рабочая встреча.
В Самаре обсудили вопросы организованных перевозок групп детей автобусами
Применение моделей видеоаналитики позволит контролировать качество продукции, нахождение персонала на рабочих местах, присутствие на объекте посторонних.
Оператор билайн обучил нейросеть уникальным навыкам контроля процесса на производстве
В Самаре за сутки заболели 62 человека.
Где в Самарской области выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 
Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 
Власти Самары выставили на торги жилой квартал
Власти Самары выставили на торги жилой квартал
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.3
-0.58
EUR 75.31
-0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре обсудили вопросы организованных перевозок групп детей автобусами
В Самаре отметят международный день танца
Сотрудники МЧС СО проводят уроки памяти, посвящённые ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Три четверти самарцев покупают самокаты на маркетплейсах

29 апреля 2022 12:32
137
Три четверти самарцев покупают самокаты на маркетплейсах

Две трети жителей Самары (66%) любят кататься на самокатах, скейтбордах или лонгбордах, выяснил Ozon, опросив более 1,5 тыс. человек по всей стране. На это хобби большинство респондентов готовы потратить до 20 тыс. рублей. Три четверти покупают такой “транспорт” и снаряжение к нему на мультикатегорийных маркетплейсах. 

Самокатный сезон-2022 открыт: две трети самарцев, которые любят передвигаться на самом экологичном “транспорте” (64%) уже вышли на городские улицы, набережные и парковые дорожки. Треть самарцев с удовольствием катаются на электросамокатах, каждый седьмой — на лонгборде. Еще 5% предпочитают механические самокаты, а 1% — скейтборды. 6% опрошенных уверяют, что периодически ездят на всех этих средствах передвижения.

Почти две трети респондентов (62%) открыли для себя этот вид активности еще несколько лет назад, еще треть увлеклись самокатами и лонгбордами только в прошлом году. 5% опрошенных самарцев сейчас ждут установления теплой погоды, чтобы впервые в жизни встать на колеса.

Почти половина опрошенных любителей самокатов, скейтбордов и лонгбордов (46%) в сезон катаются на них по нескольку раз в месяц. Более трети (40%) встают на колеса как минимум раз в неделю. 4% не могут прожить без катания ни одного дня, а 2% уверяют, что не прерывают активности даже зимой, катаясь на закрытых площадках. 

При этом жители Самары предпочитают в основном спокойный стиль езды: 60% катаются по городу, еще треть (28%) - на специальных площадках, 8% — только в безлюдных местах. Выполнять трюки на самокатах и скейтбордах решаются только 2% респондентов. 6% отмечают, что иногда добирается таким образом до работы или учебы.

Самарцы часто катаются на самокатах, скейтбордах и лонгбордах вместе с детьми. Более трети респондентов (38%) вообще не считают такую активность опасной для них, каждый пятый (21%) уверен, что ребенок может кататься, только в средствах защиты (шлеме, наколенниках и т.д.). Лишь 9% опрошенных считают, что самокаты и прочее - это средства передвижения только для взрослых, и запрещают своим детям ездить на них.

На любимый “транспорт”, защиту и снаряжение к нему две трети опрошенных самарцев (66%) готовы потратить 10-20 тыс. рублей. Еще 11% могут раскошелиться на 20-30 тыс. рублей, а 5% - на 30-50 тыс. рублей. Каждый одиннадцатый (9%) не готов выделять на экипировку более 10 тыс. рублей. При этом три четверти респондентов (76%) покупают все необходимое на мультикатегорийных маркетплейсах.  

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Особое внимание было уделено продвижению крупнейшего инфраструктурного объекта России – 100 километров новой дороги «Обход Тольятти» и моста через Волгу.
29 апреля 2022  14:57
Марат Хуснуллин и Дмитрий Азаров обсудили вопросы строительства жилья и моста через Волгу в Самарской области
75
Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 
29 апреля 2022  14:02
Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 
129
В Самаре утвердили новый Генеральный план города
29 апреля 2022  13:43
В Самаре утвердили новый Генеральный план города
187
Помощь НКО, бизнесу и землякам - Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
29 апреля 2022  13:04
Помощь НКО, бизнесу и землякам - Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
132
Дмитрий Азаров — работникам АВТОВАЗа: «Все, что зависит от меня, я точно сделаю»
29 апреля 2022  10:49
Дмитрий Азаров — работникам АВТОВАЗа: «Все, что зависит от меня, я точно сделаю»
185
Весь список