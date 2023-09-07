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По данным исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, трети россиян было нужно от 15 до 20 дней, чтобы почувствовать себя отдохнувшими. Еще четверти достаточно от 8 до 10 дней.

52% брали отпуск из-за большого количества работы, которая вызывает сильную усталость. Для 17% отдых стал возможностью встретиться с родными и близкими. А каждый десятый занимался делами, на которые нет времени. В том числе ― своим здоровьем.

Топ самых утомляющих факторов рутинной жизни: высокий уровень стресса и выгорание из-за работы или домашней жизни и отсутствие новых впечатлений (52%), необходимость решения различных бытовых вопросов (30%), нехватка времени на себя и свои хобби (28%) и тревога из-за работы (24%).

Чтобы справиться с усталостью и стрессом, более трети россиян летом (35%) любят отдыхать у моря или океана. Каждый десятый опрошенный посещает исторические места, полные достопримечательностей, столицы и крупные города разных стран, горы, экзотические страны и острова.

При том, что 9% респондентов отметили, что могут уходить в отпуск, чтобы заниматься своим здоровьем (физическим и ментальным), реально сделали так этим летом лишь 5%. 3% опрошенных предпочитают ездить в санатории с медицинскими процедурами, чтобы отдохнуть. При этом для трети опрошенных важно, чтобы в отеле был spa, массажные кабинеты, а для 5% – наличие спортзала.

Почти половина опрошенных (45%) признались, что во время отпуска позволяют себе больше «вредностей» и свободы в выборе блюд. 29% россиян отмечают, что на отдыхе у них сбивается режим дня. Еще 9% заявили, что становятся более ленивыми..

52% россиян отпуск помог избавиться от ментальной усталости, вызванной работой и домашними делами. Еще 28% удалось отдохнуть не только ментально, но и физически. Около 10% респондентов не смогли полностью переключиться с рутинных задач, но отпуск помог им в целом почувствовать себя лучше.

Лучше всего отдохнуть физически и ментально в отпуске россиянам помогло в отпуске посещение новых мест: этот вариант указали 63% респондентов. У 50% россиян получилось расслабиться благодаря отдыху у воды и купанию, а у 34% — времяпровождению под солнцем.

В опросе принял участие 1 401 человек.