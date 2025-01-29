Треть соискателей Самарской области начинает поиск нового место работы во вторник

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Служба занятости региона проанализировала интерес граждан к смене работы и определила пиковые периоды.



Выяснилось, что жители Самарской области наиболее активно подбирают себе новое место во вторник. При этом пик интереса приходится на утреннее время — 10 часов. В этот период соискатели чаще всего откликаются на рабочие профессии: каменщика, электромонтёра, токаря и сварщика.



Чуть меньшая активность зафиксирована по понедельникам и четвергам. К пятнице интерес к поиску работы снижается: в этот день вакансиями интересуются лишь 11% соискателей.



«Жители региона наиболее активно ищут работу в начале недели, когда работодатели размещают новые вакансии», — отметил директор Кадрового центра Самарской области Александр Митюхин.



Отметим, что в среднем в Кадровые центры Самарской области за помощью в подборе подходящей вакансии ежедневно обращаются более 100 человек.