Треть россиян выступают за сдачу специального теста на знание ПДД для самокатчиков

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Большая часть жителей страны – 64% - считают, что электросамокаты угрожают безопасности пешеходов. Чаще такой позиции придерживаются респонденты, у которых есть водительские права, молодежь и родители несовершеннолетних детей.

Такую статистику опубликовало социологическое агентство «Вебер». Общероссийский онлайн-опрос проводился в конце июля методом River Sampling в сети. Опрошено 1200 человек. Выборка репрезентативна населению России.

На сегодняшний день 6% респондентов становились жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием электрических самокатов. А 25% признаются, что в подобные ДТП попадал кто-то из их окружения. В большинстве случаев водители электросамокатов уезжали с места происшествия, не оказав помощь — об этом сообщают 74%.

Треть респондентов придерживаются мнения, что водители электросамокатов должны сдавать тест на знание ПДД. А 28% людей выступают за сдачу экзаменов на получение отдельного водительского удостоверения.

Контролировать соблюдение ПДД, по мнению опрошенных, должны сотрудники полиции и ДПС (33%), а также сервисы аренды самокатов (27%). При этом правила использования средства передвижения должны быть одинаковыми и для владельцев собственных электросамокатов, и для тех, кто их арендует — об этом говорят 84% россиян.

За запрет использования электрических самокатов детьми до 14 лет на сегодняшний день выступают 43% респондентов, а до 18 лет — 29%. Также 35% опрошенных считают, что запретить пользоваться этим средством передвижения необходимо тем, кто часто попадает в аварии.

Фото: freepik.com