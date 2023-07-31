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Треть россиян стесняется друзей из-за разницы в заработке

31 июля 2023 13:44
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Треть россиян стесняется друзей из-за разницы в заработке

Перед международным Днем дружбы (30 июля) аналитики финансового маркетплейса Сравни рассказали, как связаны финансовые привычки и приятельские отношения. Для этого они провели исследование методом онлайн-опроса – выяснили, часто ли россияне обсуждают деньги с друзьями и учатся ли у них финансовой грамотности. 

Большинство россиян (67%) так или иначе обсуждает заработок с друзьями. Почти половина (41%) опрошенных рассказала, что деньги редко, но все-таки становятся темой для разговора с приятелями. Еще четверть респондентов призналась, что говорят про финансы очень часто или постоянно. Не обсуждают заработок чуть больше трети (33%) россиян.

Аналитики Сравни выяснили, что россиянам не важен финансовый статус для дружбы. Только 5% опрошенных рассказали, что им комфортнее общаться с человеком, который находится на равном финансовом уровне. Остальные респонденты отметили, что для них доход на дружбу влияет.

При этом почти треть опрошенных все равно стесняется в общении с друзьями из-за разницы в заработке. 6% россиян ответили, что из-за нее они постоянно испытывают стеснение, 20% рассказали, что это чувство они ощущают, но редко. 71% респондентов никогда не чувствовали стыда перед знакомыми из-за своего или их низкого дохода.  

Друзья обычно не мотивируют россиян зарабатывать больше – про это рассказали 65% опрошенных. Почти четверть россиян (22%) отметила, что друзья вдохновляют их на более высокий доход своим примером. Еще 4% респондентов заявили, что приятели помогают им карьерными и финансовыми советами. 8% опрошенных считают, что сильнее всего их мотивируют шутки друзей.

 

Теги: Опрос

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