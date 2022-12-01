Треть россиян смогли решить свою проблему после обращения к власти через интернет

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Почти половина (48%) опрошенных россиян в 2022 году отмечает активность органов государственной власти в интернете, этот показатель прибавил семь процентных пунктов по сравнению с данными годом ранее. А 61% респондентов говорят о позитивном влиянии интернет-технологий на свою жизнь. Таковы ключевые выводы обновленного индекса готовности России к цифровизации, который на XVII Форуме ООН по вопросам управления интернетом (IGF 2022) в Эфиопии представила замгендиректора АНО «Диалог» Юлия Полетаева.

Онлайн-опрос к обновленному индексу готовности к цифровизации АНО «Диалог» провел в начале ноября 2022 года. В нем приняли участие более 5 тысяч человек старше 18 лет – пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Согласно исследованию, выросло число россиян, которые ожидают ответа от органов власти в социальных сетях – 35% опрошенных. Еще 17% считают, что там при поддержке госорганов их проблема решится. А 33% (плюс 8 пунктов по сравнению с прошлым годом) говорят, что после обращения в интернете проблема была решена, 23% остались удовлетворены общением с органами власти в соцсетях. Благодаря уникальной системе «Диалога» - программе «Инцидент Менеджмент» - кратно выросла скорость, с который должностные лица решают проблемы граждан: 2,8 млн решенных за 2022 год инцидентов.

«Важно, что 64% респондентов отметили использование государством онлайн-платформ коммуникации с гражданами как фактор, улучшающий качество жизни, - говорит замгендиректора АНО «Диалог» Юлия Полетаева. - Люди видят, что государство идет на платформы, туда, где они «сидят» каждый день, и оказывают встречное доверие. На фоне увеличившегося доверия к цифровым технологиям можно констатировать, что присутствие государства в интернете сегодня становится неотъемлемой частью работы каждого отдельно взятого органа власти и госслужащего».

Соцопрос наглядно демонстрирует, что индекс готовности граждан России к цифровизации растет. Это результат активной работы АНО «Диалог». За три года компания создала масштабную инфраструктуру интернет-коммуникаций власти с жителями по всей России.