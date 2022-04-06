Треть россиян хотят переобучиться и поменять свою профессию.

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Об этом говорится в отчете исследовательского центра "Зарплаты.ру". В опросе приняли участие 1690 человек. На вопрос, какие факторы важны при выборе образования, 70% опрошенных ответили, что первостепенна востребованность рабочей сферы и профессии.

Среди рабочих сфер, которые стоит рассматривать абитуриентам в этом году, 50% участников опроса выбрали IT.

Также перспективными для работы респонденты считают промышленность – 11%, медицину и фармацевтику – 10%. При этом никто из опрошенных не посоветовал бы абитуриентам выбирать сферы автобизнеса, общепита и искусства