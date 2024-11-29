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Треть россиян читают госпаблики 

29 ноября 2024 14:14
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Треть россиян читают госпаблики 

1 декабря исполняется два года с момента вступления в силу закона о госпабликах. В рамках выездного заседания Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи депутаты обсудили реализацию закона и перспективы развития экосистемы официальных сообществ в социальных сетях. 

В Самарской области 2815 госпабликов, на которые подписаны 1 281 164 уникальных пользователей. Госпаблики отражают все сферы жизни граждан: здравоохранение, культуру, образование, спорт и другие.

Инициатор закона, председатель ИТ-комитета Госдумы Александр Хинштейн подчеркнул, что сегодня госпаблики — это самая масштабная инфраструктура для информирования населения о работе органов власти, эффективный механизм для решения социально значимых вопросов. Более 7 млн обращений граждан поступило через соцсети с начала 2024 года. 65% из них оставили жители через госпаблики. По словам политика, официальные страницы играют стратегически значимую роль в обеспечении цифровой безопасности россиян:

«Главная задача, которую мы перед собой ставили, разрабатывая и принимая этот закон, — обеспечить прямую и простую коммуникацию между любым гражданином и органами власти на всех уровнях. Сегодня сообщество с меткой «госорганизация» — это гарантия достоверной информации и безопасной цифровой среды вокруг человека. Важно, чтобы гражданин на отечественных площадках не только узнавал о работе учреждения, но и мог написать о своей проблеме и получить помощь». 

Общее число госпабликов в России — 175 тыс. Самую большую долю имеют страницы образовательных учреждений, детских садов, их насчитывается более половины от общего количества. Аудитория официальных сообществ превышает 50 млн уникальных пользователей.

По словам заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олега Качанова, инфраструктура для общения граждан и государства в интернете за два года действия закона создана в полном объеме, выстроен единый порядок работы госорганов в соцсетях. 

 «Среднее количество госпабликов, на которые подписан один человек, примерно 3,3. Гражданам удобно пользоваться этим каналом взаимодействия. Они не только получают информацию, но и имеют возможность обратиться в органы власти, например, с использованием виджетов, так называемых, элементов платформ обратной связи Госуслуг», — рассказал Олег Качанов. 

Решение об обязательном ведении страниц нашло большой отклик у россиян. Как отметил генеральный директор АНО «Диалог Регионы», головной организации Центров управления регионами и координатором проекта по развитию госпабликов, Владимир Табак, это подтверждают результаты социологических опросов:

«Согласно результатам исследования ВЦИОМ, 33% жителей России читают и подписаны на госпаблики. Для нас это большая ответственность. Одна из следующих задач — работа над точками роста: создание универсального набора функций в паблике для граждан независимо от масштаба страницы, поддержка администраторов страниц, повышение качества контента. В приоритете — польза для человека».

Закон о госпабликах, который внес изменения в федеральный закон N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», вступил в силу 1 декабря 2022 года. Он обязал органы власти и подведомственные учреждения федерального, регионального и муниципального уровней вести страницы в соцсетях. Для запуска и развития проекта работе в интернете было обучено 203 тыс. специалистов госорганизаций — администраторов официальных сообществ.

Фото АНО «Диалог Регионы»

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