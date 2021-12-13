тренд на обновление интерьера в Самаре не сбавляет обороты

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2021 год оказался переменчивым для россиян – несмотря на возможность путешествовать, затянувшаяся пандемия и периодически повторяющиеся локдауны приучили многих к удаленной работе и домашнему досугу. Такое времяпрепровождение только усилило тренд на обустройство квартир – по сравнению с 2020 годом в этом году спрос на товары для уюта на сайте в целом по России увеличился на 25%. Кроме того, эксперты Авито зафиксировали рост предложения – в этом году россияне разместили на 30% больше объявлений о продаже мебели, чем в прошлом. Чаще всего в 2021 году пользователи сайта искали диваны, столы и кухонные гарнитуры. В Самаре в этом году интерес к предметам интерьера вырос на 24%, а выбор на сайте для пользователей стал шире на 22%.

Аналитики Авито исследовали самые популярные разделы в категории “Мебель и предметы интерьера”, а также выделили наиболее частые запросы пользователей в 2021 году. Что интересно, рейтинг, как и в прошлом году, возглавили диваны, а шкафы переместились со второго места на четвертое.

Топ-10 самых популярных запросов в категории “Мебель и предметы интерьера” на Авито в 2021 году:

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Эксперты Авито также проанализировали топ самых популярных стилей мебели в России. Наиболее востребованными в этом году стали интерьеры в стиле “лофт”. Популярностью также пользовалась винтажная мебель и нестареющая классика – прованс. На четвертом и пятом месте в рейтинге наиболее часто искомых стилей мебели на сайте оказались скандинавский и неоклассический.

От спальни до кухни

Главным фаворитом у россиян в 2021 году оказались товары из категории “Кровати, диваны и кресла” – любители полежать с комфортом интересовались мягкой мебелью на 21% чаще, чем в прошлом году. Средняя стоимость диванов и кроватей на сайте составила 9 500 рублей, на 19% дороже, чем в 2020. В этом году жители Самары искали мебель для спален и гостиных на 18% чаще, чем в прошлом. Покупка таких товаров обойдется горожанам в среднем в 9 000 рублей.

На втором по популярности месте оказалась категория “Столы и стулья” – в этом году обновить их решили на 34% больше россиян, чем в прошлом. Приобрести такие товары можно в среднем за 4 200 рублей, с прошлого года цена выросла на 20%. В Самаре спрос на столы и стулья в этом году вырос на 33% по сравнению с прошлым. Средняя стоимость такой мебели составила в 4 500 рублей.

К наступающему 2022 году россияне также решили присмотреть обстановку для кухни – по сравнению с 2020 годом в этом году товары из категории “Кухонный гарнитур” искали на 33% чаще. Средняя стоимость столешниц и шкафов для кухни увеличилась на 13% с прошлого года и составила 17 500 рублей. В Самаре кухонным гарнитуром в этом году интересовались на 29% больше пользователей, чем в прошлом. Приобрести мебель для кухни можно в среднем за 14 000 рублей.

Товары из категории “Шкафы и комоды” в этом году стали на 34% популярнее среди пользователей сайта, чем в прошлом. Желающие улучшить организацию хранения вещей смогут приобрести такие товары в среднем за 7 450 рублей, что на 20% дороже, чем в 2020 году. В этом году самарцы искали шкафы и комоды на 29% чаще, чем в прошлом. Средняя стоимость вместительной мебели составила 7 500 рублей.

Категория “Компьютерные столы и кресла” также не обошла стороной внимание россиян. В этом году работающие из дома граждане интересовались такими товарами на 18% чаще, чем в прошлом. Стоимость рабочего места составила в среднем 3 450 рублей, на 15% дороже, чем в прошлом году. В Самаре компьютерные столы и кресла в этом году стали на 21% востребованнее, чем в прошлом. Покупка таких товаров обойдется горожанам в среднем в 3 000 рублей.

Уют не помешает

Помимо вместительных шкафов, популярностью также пользовались товары из категории “Подставки и тумбы”. По сравнению с 2020 годом в этом году миниатюрные предметы интерьера покупали на 28% чаще. Покупка обойдется жителям России в среднем в 2 000 рублей, при этом цена осталась на уровне прошлого года. В Самаре спрос на подставки и тумбы в этом году вырос на 32% по сравнению с прошлым. Стоимость такой мебели составила в среднем 1 900 рублей.

Для создания уюта россияне также приобретали предметы искусства и текстильные изделия – в этом году интерес к категориям “Предметы интерьера, искусство” и “Текстиль и ковры” вырос на 25% по сравнению с прошлым. Средняя стоимость декора для дома составила 1 000 рублей (с прошлого года цена не изменилась) и 1 200 рублей (+20%) соответственно. В Самаре популярность предметов искусства в этом году выросла на 32% по сравнению с прошлым, а текстильных товаров – на 24%. Приобрести украшения для интерьера можно в среднем за 800 рублей и 1 000 рублей соответственно.

Для комфортной учебы и работы дома россияне искали настольные лампы и люстры. В этом году спрос на товары из категории “Освещение” вырос на 21% по сравнению с прошлым. Приобрести осветительные приборы можно на 7% дороже, чем в прошлом году – в среднем за 800 рублей. В этом году самарцы интересовались предметами освещения на 19% чаще, чем в прошлом. Средняя стоимость таких товаров на сайте составила 650 рублей.

Фото: pixabay.com