Трем семьям из деревни Сухарь Матак Исаклинского района вручили ключи от новых домов

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Трем семьям из деревни Сухарь Матак Исаклинского района вручили ключи от новых современных и комфортных домов. Всего в этом году в Самарской области будет построено и передано жителям сел 20 домов.

Такая помощь сельчанам стала возможной благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В прошлом году обладателями нового жилья в рамках госпрограммы стали 17 семей в муниципальных районах Богатовский, Елховский, Исаклинский и Красноярский.

Самарская область активно включилась в реализацию программы по комплексному развитию сел.

Эффективную работу по реализации данного направления госпрограммы ведут муниципальные районы Исаклинский, Большечерниговский, Кошкинский, Похвистневский, Сергиевский, Кинельский, Красноярский и Челно-Вершинский. Жилье предоставляется бесплатно работникам агропромышленных предприятий, учителям, врачам и людям других специальностей по договору соцнайма. По условиям договора, через 5 лет семья сможет выкупить жилье за 10% от стоимости, через 10 лет - за 1%.

Фото: департамент информационной политики СО