Трехмиллионный посетитель выставки «Россия» получил подарок от Президента РФ: открытку и поездку на космодром

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Международная выставка-форум «Россия» стала самым ярким событием года и произвела настоящий фурор. Причем наибольшее внимание привлекают региональные стенды: многие гости выставки с удивлением заново открывают для себя свой регион на карте России.

С этой целью к стенду, посвященному Алтаю, подошел 19 декабря трехмиллионный гость международной выставки-форума «Россия». Им стал Алексей Козырев, приехавший на Выставку из Барнаула вместе с женой Еленой. Удачливая семья неожиданно получила специальный подарок — открытку с поздравлением и подписью Владимира Путина. Глава государства подписал ее на выставке «Россия» в минувшее воскресенье во время посещения Павильона № 75 на ВДНХ в Москве, где осматривал региональные экспозиции.

«Мы любим путешествовать — особенно на автомобиле: Крым, Сочи, Забайкалье. Сюрприз, конечно — нет слов. Благодарим Владимира Владимировича за такой шикарный подарок. Открытку поставим дома на самое видное место, чтобы все видели и понимали, что все в России возможно, мечты сбываются», — поделился Алексей Козырев.

Для Алексея и его супруги также организовали экскурсию в Павильон № 15 «Строим будущее / Россия в движении», где им вручили сертификат на поездку на космодром Восточный. Подарок рассчитан на семью и включает также проезд и проживание в путешествии. Его подготовили АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Как отмечают организаторы выставки, ее главная цель: напомнить людям о силе мечты. Достижения страны, которые представлены на ней, стали возможны только потому, что кто-то следовал за своей мечтой.

Посетители смогут увидеть и оценить экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций вплоть до 12 апреля.

Представлена на выставке и экспозиция Самарской области. Она размещена внутри конструкции, стилизованной под монумент «Ладья» — символ столицы региона. Гости могут увидеть самые живописные места губернии, заповедную Самарскую Луку, познакомиться с историей области, ее современностью, наследием и достижениями. Для этого нужно занять свое место «на борту» в зоне амфитеатре-видеозале и посмотреть яркий фильм о Самарской области.

По окончании выставки в Москве экспозицию перевезут в Самару, чтобы все жители региона смогли познакомиться с самарским стендом и узнать многое о достижениях родной губернии.