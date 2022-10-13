Травматолог Терновой заявил, что интенсивный бег опасен

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Директор центра реабилитации Сеченовского университета, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой рассказал об опасности бега, сообщает РИА Новости.

По его словам, интенсивный бег негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, что может привести к внезапной смерти. В городских условиях такая нагрузка может повлиять на состояние здоровья из-за загрязненного воздуха.

Терновой отметил, что в качестве ежедневных нагрузок лучше выбрать ходьбу. По его словам, нужно регулярно выполнять физические упражнения, чтобы избежать гиподинамии.

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