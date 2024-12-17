Транспортные полицейские региона проводят профориентационные мероприятия для студентов

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Сотрудники Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте встретились с учащимися выпускных и предвыпускных групп специальностей «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» и «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств» Поволжского государственного колледжа.

В мероприятии приняли участие старший специалист группы профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом линейного управления майор полиции Вячеслав Монастырев, начальник отделения криминалистических экспертиз экспертно-криминалистического центра майор полиции Вячеслав Некрасов и инспектор направления по связям со СМИ майор внутренней службы Владимир Поляков.

В начале встречи Вячеслав Монастырев рассказал об истории создания линейного управления, об основных направлениях деятельности и территории оперативного обслуживания подразделений Средневолжского линейного управления. Специалист группы профподготовки подробно остановился на требованиях при отборе кандидатов и условиях приема их в высшие образовательные учреждения МВД России. Кроме этого, он сообщил о существующих вакансиях и об особенностях поступления на службу в органы внутренних дел.

Далее продолжил выступление начальник отделения экспертно-криминалистического центра. Вячеслав Некрасов, он рассказал об очень важных особенностях работы эксперта криминалиста, о существующих видах экспертиз и о тех, которые проводит ЭКЦ линейного управления. Неподдельный интерес вызвало содержимое экспертно-криминалистического чемоданчика. У ребят была уникальная возможность самим провести дактилоскопирование, поиск следов пальцев рук на поверхности предметов.

Инспектор по связям со СМИ напомнил учащимся колледжа о видах и способах совершения мошенничеств, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В режиме диалога ребята поделились знаниями о том, как вести себя в сети Интернет, чтобы не попасть под влияние запрещенных организаций.

Сотрудники транспортной полиции рассказали об ответственности за совершение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также незаконного вмешательства в работу транспортной инфраструктуры, такие как диверсии.

По окончании встречи учащимся и преподавателям были переданы плакаты и брошюры с информацией по темам обсуждения, сообщает пресс-служба Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

Фото: пресс-служба Средневолжского линейного управления МВД России на транспорт