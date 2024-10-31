Торжественное открытие центра пробации состоится 1 ноября в Самаре

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Торжественное открытие центра пробации состоится 1 ноября 2024 года в 14:00 в «Доме помощи», расположенном по адресу г. Самара,

ул. Семафорная, д. 21.

В церемонии открытия примут участие начальник УФСИН России по Самарской области Алексей Климов, заместитель начальника регионального УФСИН Бибигуль Калиева, руководитель центра и куратор социальных проектов благотворительного фонда «НИКА» по Самарской области Арсений Осинцев, а также сотрудники уголовно-исполнительной системы.

В целях оказания помощи лицам, в отношении которых применяется постпенитенциарная пробация, в том числе в предоставлении временного места пребывания некоммерческими организациями Самарской области, создан центр пробации.

Центр пробации - это специализированная организация, создаваемая в целях оказания помощи лицам, в отношении которых применяется постпенитенциарная пробация.

УФСИН России по Самарской области заключило соглашение с благотворительным фондом «НИКА» с целью создания центра пробации на базе фонда с лимитом в 50 мест. Здесь лица, освободившиеся из мест лишения свободы, смогут получить временное место пребывания, пройти профориентацию и профессиональные курсы, восстановить документы, а также получить психологическую помощь.

В центре пробации граждане будут получать профессиональную помощь психологов, юрисконсультов и социальных работников.

Руководителем центра назначен куратор социальных проектов благотворительного фонда «НИКА» по Самарской области Арсений Осинцев.