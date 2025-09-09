Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города

230

В зале государственной филармонии оно объединило почетных граждан города и области, членов городской Общественной палаты, руководителей муниципальных образований Самарской области, представителей региональной Федерации профсоюзов, представителей общественности, творческих и спортивных, молодежных и ветеранских объединений, промышленных предприятий и муниципальных учреждений.

В мероприятии приняли участие первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, глава города Самара Иван Носков, руководители федеральных структур по Самарской области.

В торжественной обстановке были вручены награды Губернатора Самарской области и главы городского округа Самара.

«Каждый год на этой сцене чествуют лучших из лучших, самых ответственных, самых лучших людей Самары. Тех, кто посвящает свою жизнь нашему городу – растит детей, лечит, учит, защищает, ведет активную общественную работу, достигает спортивных и творческих успехов. Все вы уже вписали себя в историю Самары, вы – ее надежная опора, фундамент, на котором стоит и строится наш прекрасный город. На вас нужно равняться, брать пример ответственного отношения к работе и к Самаре. Поздравляю вас всех и искренне благодарю за ваш вклад. С праздником!»

– сказал глава города Самара Иван Носков.

Председатель Думы города Самара Алексей Дегтев и глава города Иван Носков совместно вручили атрибуты звания «Почетный гражданин городского округа Самара» представителям трудового коллектива АО «РКЦ «Прогресс». Бывший директор этого предприятия (ранее – Куйбышевского завода «Прогресс») Анатолий Чижов удостоен звания посмертно. Также почетного звания в этом году удостоен Владимир Василенко, посвятивший более 30 лет своей профессиональной деятельности отрасли ЖКХ.

Завершилось торжественное городское собрание, посвященное Дню города Самара, вокально-хореографическим номером «Пою тебе, моя Самара!» и выступлением группы «Кватро».