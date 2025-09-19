Я нашел ошибку
Для показа живописного произведения в Самарском областном художественном музее создано эксклюзивное экспозиционное пространство.
Русский музей открыл в Самаре выставку шедевра Ильи Репина «Бурлаки на Волге»
Будет представлен проект заслуженного артиста России Юрия Бурлака «Балеты Императорского двора».
На Новой сцене Большого театра пройдут гастроли САТОБ
Главная тема в этом году «Финансовая система: вызовы и задачи».
Ольга Собещанская представила регион на Московском финансовом форуме
На сегодняшний день трансфузии компонентов донорской крови предусмотрены более чем в 65 стандартах оказания медицинской помощи.
 В регионе уделяется особое внимание оказанию трансфузиологической помощи новорожденным
Прибывшими подразделениями было установлено, что происходит горение на площади 300 кв.м., есть угроза распространения на соседнее здание.
В Автозаводском районе Тольятти - пожаре на складе лакокрасочных материалов
1 сентября Российские студенческие отряды запустили голосование, благодаря которому будет оценена активность региональных отделений.
Самарские студотряды ждут поддержки жителей региона
В Самарской области дан старт региональному конкурсу «Студент года 2025», который в этом году приобрел особый масштаб.
Самарские студенты могут выиграть до 1 миллиона рублей на свои проекты в рамках конкурса «Студент года 2025»
36 школьников и студентов со всей России борется за поездку на космодром «Восточный».
Студентка Самарского университета им. Королёва  стала финалисткой научно-просветительского проекта «Научная Вселенная»
В Тольятти пройдет фестиваль русской национальной культуры «Русская берёзка»
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
«Том Сойер Фест – Самара» открывает прием заявок на восстановление домов в 2026 году

19 сентября 2025 11:56
157
«Том Сойер Фест – Самара» открывает прием заявок на восстановление домов в 2026 году

Проект «Том Сойер Фест – Самара» объявляет о начале кампании по поиску домов для восстановления на сезон 2026 года.

 Волонтеры занимаются деревянными домами в историческом центре – теми, которые не являются объектами культурного наследия и не признаны аварийными. Также дом должен находиться на «красной линии», то есть выходить фасадом на улицу. Важно, чтобы все жители дома дали письменное согласие на работы и были готовы оказывать содействие волонтерам – могли обеспечить доступ к воде, электричеству и т.д. 

Восстанавливать дома по проектам, подготовленным архитекторами, будут волонтеры, которые в рамках своей основной деятельности работают и учатся, поэтому работы в основном будут проходить по вечерам в будние дни. 

Подать заявку на участие можно, отправив сообщение в группе «Том Сойер Фест – Самара» ВКонтакте https://vk.com/tomsawyerfest. Напишите в свободной форме про свой дом, его историю, про его жильцов. Приложите фотографии дома и свои контакты, чтобы договориться о встрече. 

Заявки будут рассматриваться после окончания сезона 2025 года, поэтому подать их можно до ноября включительно.

