«Том Сойер Фест – Самара» открывает прием заявок на восстановление домов в 2026 году

Проект «Том Сойер Фест – Самара» объявляет о начале кампании по поиску домов для восстановления на сезон 2026 года.

Волонтеры занимаются деревянными домами в историческом центре – теми, которые не являются объектами культурного наследия и не признаны аварийными. Также дом должен находиться на «красной линии», то есть выходить фасадом на улицу. Важно, чтобы все жители дома дали письменное согласие на работы и были готовы оказывать содействие волонтерам – могли обеспечить доступ к воде, электричеству и т.д.

Восстанавливать дома по проектам, подготовленным архитекторами, будут волонтеры, которые в рамках своей основной деятельности работают и учатся, поэтому работы в основном будут проходить по вечерам в будние дни.

Подать заявку на участие можно, отправив сообщение в группе «Том Сойер Фест – Самара» ВКонтакте https://vk.com/tomsawyerfest. Напишите в свободной форме про свой дом, его историю, про его жильцов. Приложите фотографии дома и свои контакты, чтобы договориться о встрече.

Заявки будут рассматриваться после окончания сезона 2025 года, поэтому подать их можно до ноября включительно.