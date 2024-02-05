Тольяттинцев и гостей города приглашают на фестиваль «Жигулевская миля 2024»

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С 9 по 11 февраля в Тольятти для зрителей Первого национального фестиваля скорости на льду «Жигулёвская миля 2024» будет организована насыщенная развлекательная программа. В специально оборудованной зрительской зоне на набережной Автозаводского района гости смогут наблюдать за заездами гонщиков. Для удобства здесь установят экраны с прямой трансляцией соревнований.

Помимо любителей скорости, отдохнуть на набережной смогут все желающие тольяттинцы и гости города. Фестиваль станет семейным праздником – с интерактивными площадками и массой активностей на любой возраст и вкус.

В пятницу, 9 февраля, с 12.00 до 15.00 гостей фестиваля будут ждать пять игровых станций: «Русские забавы»: «Перетягивание каната», «Попрыгайка», «Валенок», «Клубочек», «Петушиные бои».

В субботу, 10 февраля, с 11.00 до 12.00 на площадках фестиваля будет организована интерактивная программа «Волжские забавы». Гости праздника попадут в зимнюю сказку, в которой их встретят Емеля, Баба Яга, Царевна Несмеяна и веселые скоморохи с играми, богатырскими забавами и танцами.

В 12.00 на центральной сцене Набережной состоится торжественная церемония с участием почетных гостей и творческих коллективов города.

С 13.00 до 15.00 гостей фестиваля снова будут развлекать игровые станции «Русские забавы».

В воскресенье, 11 февраля – заключительный день фестиваля и финальные заезды гонщиков.

С 12.00 до 13.00 – программа «Встреча добрых друзей» - интерактив со зрителем по традиционным русским играм, веселым хороводам, старинным русским танцам.

С 13.00 до 15.00 на основной сцене развернется торжественная часть с участием почетных гостей и творческих коллективов из других регионов. Также состоится представление участников гонок и автограф сессия со спортсменами.

С 12.00 до 15.00 гостей будет ждать интерактивная программа от «Ставропольской богатырской заставы» с тематическими конкурсами на богатырскую удаль и меткость.

Также с 12.00 до 15.00 на набережной будут развернуты спортивные локации: станция ГТО с фотозоной, семейные эстафеты, интерактивные площадки, перетягивание каната, показательные выступления и мастер класс от федерации фехтования, хоккей на валенках и мастер класс по скандинавской ходьбе, сообщает пресс-служба администрации Тольятти.